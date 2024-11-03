У «Челси» 1 победа в 4 последних матчах АПЛ, у «МЮ» – 1 в 6
«МЮ» выиграл лишь 1 из последних 6 матчей в АПЛ.
В 10-м туре команда сыграла вничью с «Челси» (1:1) на «Олд Траффорд».
В последних 6 турах «Манчестер Юнайтед» одержал лишь одну победу – над «Брентфордом» (2:1). На этом отрезке у команды также было 2 ничьих и 2 поражения.
«Челси» выиграл лишь однажды в последних 4 матчах АПЛ – у «Ньюкасла» (2:1) в предыдущем туре.
«Челси» набрал 18 очков и вышел на 4-е место в таблице. «МЮ» идет 13-м, имея 12 баллов.
В следующем туре АПЛ «Челси» примет «Арсенал», а «МЮ» сыграет с «Лестером».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости