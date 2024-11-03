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У «Челси» 1 победа в 4 последних матчах АПЛ, у «МЮ» – 1 в 6

«МЮ» выиграл лишь 1 из последних 6 матчей в АПЛ.

В 10-м туре команда сыграла вничью с «Челси» (1:1) на «Олд Траффорд».

В последних 6 турах «Манчестер Юнайтед» одержал лишь одну победу – над «Брентфордом» (2:1). На этом отрезке у команды также было 2 ничьих и 2 поражения.

«Челси» выиграл лишь однажды в последних 4 матчах АПЛ – у «Ньюкасла» (2:1) в предыдущем туре.

«Челси» набрал 18 очков и вышел на 4-е место в таблице. «МЮ» идет 13-м, имея 12 баллов.

В следующем туре АПЛ «Челси» примет «Арсенал», а «МЮ» сыграет с «Лестером».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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