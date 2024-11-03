Мареска про 1:1: «Мы рады, что забили и отыгрались, «Челси» знал, что будет тяжело. Игроки «МЮ» хотят доказать, что достаточно хороши»
Энцо Мареска высказался после ничьей в выездном матче с «МЮ».
Матч между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в 10-м туре АПЛ завершился со счетом 1:1.
– Мы знали, что эта игра будет сложной по многим причинам. Мы забили и отыгрались. После этого гола мы пытались победить. Мы счастливы, потому что знали, насколько тяжелым будет матч.
Игроки «Юнайтед» хотят доказать, что они достаточно хороши. У нового тренера другие идеи, поэтому нам пришлось готовиться по-другому.
– С чем связана замена Мало Гюсто на Марка Кукурелью в перерыве?
– Это было совершенно очевидно. Мы попробовали что-то изменить в тактическом плане. Дело не в травме Мало, это просто тактическое решение, – сказал главный тренер «Челси».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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