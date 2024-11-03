«Ливерпуль» лидирует в АПЛ после 10-го тура, «Ман Сити» – 2-й, «Ноттингем» – 3-й, «Челси» – 4-й, «Арсенал» – 5-й, «МЮ» – 13-й

«Челси» обошел «Арсенал» в таблице АПЛ после 10-го тура.

Сегодня команда Энцо Марески сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Набрав 18 очков, «синие» поднялись на 4-е место в турнирной таблице, обогнав «Арсенал » по разнице мячей.

Лидером АПЛ после 10-го тура стал «Ливерпуль », набравший 25 очков. «Манчестер Сити », занимающий 2-ю строчку, отстает на 2 очка, идущий третьим «Ноттингем Форест » – на 6 очков.

«Манчестер Юнайтед » с 12 очками занимает 13-е место.