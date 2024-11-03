Ямаль отдал 7-й голевой пас в Ла Лиге – он лучший ассистент. У вингера «Барсы» также 5 голов в 12 матчах

Ламин Ямаль отдал голевой пас в матче с «Эспаньолом».

Вингер «Барселоны» ассистировал Дани Ольмо в матче 12-го тура Ла Лиги (1:0, первый тайм).

Это седьмая результативная передача Ямаля в чемпионате – он лучший ассистент лиги.

Кроме того, у Ламина 5 голов в 12 матчах Примеры.По системе «гол+пас» он уступает только партнерам по «Барсе». У Рафиньи 13 (7+6) очков, у Роберта Левандовского – 16 (14+2).

Его статистику можно увидеть здесь .

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.