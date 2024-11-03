Ямаль отдал 7-й голевой пас в Ла Лиге – он лучший ассистент. У вингера «Барсы» также 5 голов в 12 матчах
Ламин Ямаль отдал голевой пас в матче с «Эспаньолом».
Вингер «Барселоны» ассистировал Дани Ольмо в матче 12-го тура Ла Лиги (1:0, первый тайм).
Это седьмая результативная передача Ямаля в чемпионате – он лучший ассистент лиги.
Кроме того, у Ламина 5 голов в 12 матчах Примеры.По системе «гол+пас» он уступает только партнерам по «Барсе». У Рафиньи 13 (7+6) очков, у Роберта Левандовского – 16 (14+2).
Его статистику можно увидеть здесь.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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