У Ольмо 5 голов в 5 матчах за «Барсу» в Ла Лиге. Хавбек дважды забил «Эспаньолу»

Дани Ольмо забил 4-й и 5-й голы за «Барселону» в Ла Лиге.

Полузащитник открыл счет с паса Ламина Ямаля на 12-й минуте матча с «Эспаньолом » в рамках 12-го тура чемпионата Испании . На 31-й он сделал дубль, пробив из-за штрафной.

В 5 матчах за «Барселону» в Ла Лиге на счету Ольмо 5 голов. Подробную статистику 26-летнего испанца, перешедшего в каталонский клуб этим летом из «РБ Лейпциг», можно найти здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (3:0, первый тайм).