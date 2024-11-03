У Ольмо 5 голов в 5 матчах за «Барсу» в Ла Лиге. Хавбек дважды забил «Эспаньолу»
Дани Ольмо забил 4-й и 5-й голы за «Барселону» в Ла Лиге.
Полузащитник открыл счет с паса Ламина Ямаля на 12-й минуте матча с «Эспаньолом» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. На 31-й он сделал дубль, пробив из-за штрафной.
В 5 матчах за «Барселону» в Ла Лиге на счету Ольмо 5 голов. Подробную статистику 26-летнего испанца, перешедшего в каталонский клуб этим летом из «РБ Лейпциг», можно найти здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (3:0, первый тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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