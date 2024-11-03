«Локо» интересны Пруцев и Зиньковский из «Спартака». На их трансферы могут выделить 3 млн евро (Sport24)

«Локомотиву» интересны Данил Пруцев и Антон Зиньковский из «Спартака».

По данным Sport24, «Локо » рассматривает вариант с приобретением Пруцева с Зиньковским.

Сумма, которую «Локомотив» может выделить на трансферы полузащитников – 3 млн евро. Контактов между клубами пока не было.

24-летний Пруцев в этом сезоне провел 7 игр и набрал 3 (1+2) очка, Зиньковский ни разу не отметился результативными действиями в сезоне-2024/25.