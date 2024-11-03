  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локо» интересны Пруцев и Зиньковский из «Спартака». На их трансферы могут выделить 3 млн евро (Sport24)
79

«Локо» интересны Пруцев и Зиньковский из «Спартака». На их трансферы могут выделить 3 млн евро (Sport24)

«Локомотиву» интересны Данил Пруцев и Антон Зиньковский из «Спартака».

По данным Sport24, «Локо» рассматривает вариант с приобретением Пруцева с Зиньковским.

Сумма, которую «Локомотив» может выделить на трансферы полузащитников – 3 млн евро. Контактов между клубами пока не было.

24-летний Пруцев в этом сезоне провел 7 игр и набрал 3 (1+2) очка, Зиньковский ни разу не отметился результативными действиями в сезоне-2024/25.

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoСпартак
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoАнтон Зиньковский
logoДанил Пруцев
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локомотив» возобновил интерес к опорнику «Сочи» Кравцову. Клуб не устраивает игра Тимофеева (Metaratings)
301 ноября, 03:51
В «Алавесе» опровергли информацию об интересе к Баринову: «Нет, это неправда»
326 октября, 16:50
Тюкавин – 30 млн евро, Угальде дороже любого игрока «‎Зенита». Так выглядит оценка альтернативы Transfermarkt
5026 октября, 11:30
Интерес к Баринову сохраняют «Алавес» и другие европейские клубы («Чемпионат»)
4325 октября, 19:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Эктор Бельерин: «Хочу, чтобы в футболе было больше образования и свободы. Футбол – мир мачизма. Кажется, все ждут, когда ты что-то скажешь, чтобы устроить цирк» 
32 минуты назад
Чемпионат России. «Факел» принимает «Химки», «Краснодар» против «Оренбурга», «Акрон» победил «Крылья»
18948 минут назадLive
Конте про 0:3: «Проиграть «Аталанте» не стыдно, они для нас ориентир. Эта команда сильнее нас сейчас. Я сказал это не для того, чтобы выгородить себя»
520 минут назад
Агент Дзюбы о голе «Крыльям»: «Есть справедливость. Артем мог оказаться там летом, но Осинькин был против его прихода. Футбол расставил все на свои места»
627 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» разгромлен «Аталантой», «Интер» сыграет с «Венецией», «Торино» – «Фиорентина»
5938 минут назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Челси», «Тоттенхэм» примет «Астон Виллу»
468сегодня, 12:30
«Спартак» обратится в ЭСК из-за удаления Литвинова в дерби с ЦСКА
36сегодня, 13:37
«Наполи» прервал 10-матчевую серию без поражений и 6-матчевую из побед, уступив «Аталанте»
14сегодня, 13:28
«Аталанта» разгромила «Наполи» на выезде – 3:0! Лукман сделал дубль, Ретеги тоже забил
18сегодня, 13:23
Дзюба «великолепно» воспринял уход Корниленко из «Крыльев»: «Он получил все, что заслужил. Нужно быть человеком. Раньше дружили с ним, а сейчас даже не здороваемся»
63сегодня, 13:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Факел» – «Химки». Каштанов и Бакаев играют. Онлайн-трансляция
47 минут назадLive
Эктов забил «Ахмату» в пустые на 98-й. Шелия не успел вернуться после углового у штрафной «Пари НН»
4 минуты назадВидео
Чемпионат Германии. «Фрайбург» принимает «Майнц», «Боруссия» Менхенгладбах против «Вердера»
228 минут назадLive
«Барселона» – «Эспаньол». Рафинья, Ямаль, Левандовски играют..Онлайн-трансляция начнется в 18:15
1821 минуту назад
«Ахмат» проиграл «Пари НН» – 0:2. У грозненцев одна победа в 14 турах РПЛ
1826 минут назад
Лукман забил два мяча «Наполи» и набрал 13 фэнтези-очков. У де Кетеларе 2 ассиста и 9 очков в фэнтези Серии А
127 минут назадФэнтези
Первая лига. «Шинник» обыграл «Черноморец», «Сочи» принимает «Нефтехимик», «Балтика» – «СКА Хабаровск»
1237 минут назадLive
LEON Вторая лига А. «Челябинск» принимает «Сибирь», «Кубань» против костромского «Спартака»
сегодня, 10:00Live
Чемпионат Франции. «Тулуза» принимает «Реймс», «Гавр» Кузяева против «Монпелье», «Марсель» в гостях у «Нанта»
8сегодня, 09:10
Ван Дейк о Салиба: «В его возрасте я был далек от того, где он сегодня. В этом и заключается прелесть футбола»
139 минут назад