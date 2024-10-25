Интерес к Баринову сохраняют «Алавес» и другие европейские клубы («Чемпионат»)
Дмитрий Баринов по-прежнему привлекает команды из других стран.
Летом сообщалось, что полузащитника «Локомотива» хотел купить «Алавес», однако сторонам не удалось договориться.
По сведениям «Чемпионата», испанский клуб все еще сохраняет интерес к россиянину, как и другие европейские клубы.
Отмечается, что «Локомотив», учитывая в том числе и этот фактор, хочет зимой подписать опорного полузащитника.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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