Интерес к Баринову сохраняют «Алавес» и другие европейские клубы («Чемпионат»)

Дмитрий Баринов по-прежнему привлекает команды из других стран.

Летом сообщалось , что полузащитника «Локомотива » хотел купить «Алавес », однако сторонам не удалось договориться.

По сведениям «Чемпионата», испанский клуб все еще сохраняет интерес к россиянину, как и другие европейские клубы.

Отмечается, что «Локомотив», учитывая в том числе и этот фактор, хочет зимой подписать опорного полузащитника.