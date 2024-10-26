В «Алавесе» опровергли информацию об интересе к Баринову: «Нет, это неправда»
«Алавес» не заинтересован в Дмитрии Баринове.
Ранее об интересе к Баринову со стороны «Алавеса» и других европейских клубов сообщал «Чемпионат».
«Алавес до сих пор интересуется Бариновым? Нет, это неправда», – сказал спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес.
Действующее соглашение Баринова с «Локомотивом» рассчитано до июня 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел в РПЛ 12 игр, отдав 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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