«Локомотив» возобновил интерес к опорнику «Сочи» Кравцову. Клуб не устраивает игра Тимофеева (Metaratings)
«Локомотив» возобновил интерес к опорнику «Сочи» Кириллу Кравцову.
Железнодорожники могут попытаться подписать 22-летнего игрока зимой, видя в нем замену Артему Тимофееву, чья игра не устраивает тренерский штаб «Локо», сообщает Metaratings.ru.
В текущем сезоне Мир РПЛ Тимофеев провел 5 матчей. На счету Кравцова 1 гол и 1 ассист в 13 играх Мелбет Первой лиги.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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