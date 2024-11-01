«Локомотив» возобновил интерес к опорнику «Сочи» Кравцову. Клуб не устраивает игра Тимофеева (Metaratings)

«Локомотив» возобновил интерес к опорнику «Сочи» Кириллу Кравцову.

Железнодорожники могут попытаться подписать 22-летнего игрока зимой, видя в нем замену Артему Тимофееву , чья игра не устраивает тренерский штаб «Локо », сообщает Metaratings.ru.

В текущем сезоне Мир РПЛ Тимофеев провел 5 матчей. На счету Кравцова 1 гол и 1 ассист в 13 играх Мелбет Первой лиги.