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«Барселона» не подала жалобу на расистские оскорбления в адрес Ямаля от фанатов «Реала», так как Ла Лига сделала это. В клубе хотят защитить несовершеннолетнего игрока

«Барселона» не подала свою жалобу на оскорбления в адрес Ламина Ямаля.

Во время класико в 11-м туре Ла Лиги, завершившегося победой «Барселоны» над «Реалом» (4:0), на «Сантьяго Бернабеу» звучали расистские оскорбления в адрес Ламина Ямаля, а также Алекса Бальде, Ансу Фати и Рафиньи Диаса.

Сообщалось, что Ла Лига осудила расизм в адрес 17-летнего игрока и пожалуется в полицию. 

Со своей стороны, руководство «Барселоны» не стало подавать жалоб из-за расистских оскорблений в класико. В клубе считают, что вмешательства Ла Лиги в расследование этого инцидента достаточно. 

При этом в «Барселоне» понимают, что Ламин Ямаль – несовершеннолетний, и хотят защитить его от оскорблений.

«Чертов негр», «гребаный мавр». Ямаля оскорбляли на расовой почве после гола «Реалу»

Ла Лига осудила расизм в адрес Ямаля и пожалуется в полицию: «Стремимся искоренить ненависть со стадионов»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Cadena SER
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
болельщики
logoРафинья Диас
logoАнсу Фати
logoКласико
logoАлекс Бальде
дискриминация
logoЛамин Ямаль
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