«Барселона» не подала жалобу на расистские оскорбления в адрес Ямаля от фанатов «Реала», так как Ла Лига сделала это. В клубе хотят защитить несовершеннолетнего игрока
Во время класико в 11-м туре Ла Лиги, завершившегося победой «Барселоны» над «Реалом» (4:0), на «Сантьяго Бернабеу» звучали расистские оскорбления в адрес Ламина Ямаля, а также Алекса Бальде, Ансу Фати и Рафиньи Диаса.
Сообщалось, что Ла Лига осудила расизм в адрес 17-летнего игрока и пожалуется в полицию.
Со своей стороны, руководство «Барселоны» не стало подавать жалоб из-за расистских оскорблений в класико. В клубе считают, что вмешательства Ла Лиги в расследование этого инцидента достаточно.
При этом в «Барселоне» понимают, что Ламин Ямаль – несовершеннолетний, и хотят защитить его от оскорблений.
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Ла Лига осудила расизм в адрес Ямаля и пожалуется в полицию: «Стремимся искоренить ненависть со стадионов»
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