«Барселона» не подала жалобу на расистские оскорбления в адрес Ямаля от фанатов «Реала», так как Ла Лига сделала это. В клубе хотят защитить несовершеннолетнего игрока

«Барселона» не подала свою жалобу на оскорбления в адрес Ламина Ямаля.

Во время класико в 11-м туре Ла Лиги, завершившегося победой «Барселоны» над «Реалом » (4:0), на «Сантьяго Бернабеу» звучали расистские оскорбления в адрес Ламина Ямаля , а также Алекса Бальде , Ансу Фати и Рафиньи Диаса.

Сообщалось , что Ла Лига осудила расизм в адрес 17-летнего игрока и пожалуется в полицию.

Со своей стороны, руководство «Барселоны» не стало подавать жалоб из-за расистских оскорблений в класико. В клубе считают, что вмешательства Ла Лиги в расследование этого инцидента достаточно.

При этом в «Барселоне» понимают, что Ламин Ямаль – несовершеннолетний, и хотят защитить его от оскорблений.

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