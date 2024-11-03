Бабич о 2:0 с ЦСКА: «Спартак» был ближе к победе, абсолютно заслуженно обыграли их»
Срджан Бабич высказался о победе «Спартака» над ЦСКА (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ.
Во втором тайме матча произошла потасовка с участием нескольких игроков команд. По итогам эпизода с поля были удалены защитники Руслан Литвинов («Спартак») и Виллиан Роша (ЦСКА). Срджан Бабич получил желтую карточку.
– Драка началась из-за судьи?
– Мне нужно пересмотреть все повторы, но поймите, что это дерби – все на эмоциях, а я был еще в эпицентре драки.
Была напряженная атмосфера, все на взводе, судьям никогда не бывает легко в таких матчах – иногда ты теряешь контроль.
Мы были ближе к победе, чем ЦСКА. Считаю, абсолютно заслуженно обыграли их, – заявил защитник «Спартака».
На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 25 очков.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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