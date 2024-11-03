Защитник «Рубина» Тесленко о 0:1: «У «Локомотива» было полтора момента, они реализовали. А мы свои не забили. Им тяжело играть с нами»
Егор Тесленко высказался о поражении «Рубина» от «Локомотива» (0:1).
– Задача была играть в футбол и выиграть этот матч. У «Локомотива» было полтора момента, они реализовали свое – это и сыграло роль. А мы свои моменты не забили.
– Отсутствие Батракова и Баринова сказалось на игре «Локомотива»?
– Я не особо это заметил. Просто «Локомотиву» с нами очень тяжело играть, – сказал защитник «Рубина».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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