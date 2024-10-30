Писарев о фоле Батракова на Мантуане: «Я за то, чтобы желтая была не за каждый подкат, иначе они у нас уйдут из обихода. Алексей хотел сыграть в мяч»
В матче 13-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:1) хавбек московского клуба на 59‑й минуте получил желтую карточку за стычку с Венделом.
На 72-й минуте Батраков в подкате попытался выбить мяч у вингера Густаво Мантуана и задел его ногу. Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку.
– Очень интересная игра в плане самоотдачи футболистов, скоростей, событийности. Счет всего 1:1, но игра все время держала в напряжении. Как любят говорить судьи, Карасев поднял высокую планку единоборств и решил ей следовать до конца. Было видно, что Карасев воспитывал игроков с самого первого столкновения, разговаривал с ними и разъяснял. Думаю, если бы он сразу начал раздавать желтые карточки, то команды могли бы закончить матч в формате «9 на 9». Мне кажется, что Карасев не повлиял на результат матча.
У Карасева бывают разные матчи. Иногда он мало воспитывает игроков и сразу принимает решения, но тогда он это делает всю игру. У него мало матчей, когда он одни и те же нарушения правил по‑разному трактует. Он либо высоко поднимает градус, как в игре «Зенит» - «Локомотив», либо как «Динамо» - «Краснодар», когда он раньше начал раздавать карточки. Трактовка моментов у него одна и та же, он только градус борьбы иногда меняет в зависимости от игры.
– Многие думали, что Карасев удалит Батракова за фол против Мантуана…
– Я за то, чтобы не каждый подкат наказывался желтой. Иначе подкаты у нас уйдут из обихода. Это форма игры, и если мы приучим наших футболистов не делать подкаты, то это не пойдет нам на пользу после возвращения на международную арену. Явно видно, что Батраков хотел сыграть в мяч, а очень резкий Мантуан его опередил и вставил свою ногу ему туда в подкат.
Он понимал, что будет подкат, поэтому даже не пытался мяч проткнуть, а хотел поставить ногу перед подкатом и шел на фол. Если бы Мантуан проткнул мяч, то Батраков сыграл бы без нарушения, – сказал тренер сборной России.
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