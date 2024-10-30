  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Писарев о фоле Батракова на Мантуане: «Я за то, чтобы желтая была не за каждый подкат, иначе они у нас уйдут из обихода. Алексей хотел сыграть в мяч»
13

Писарев о фоле Батракова на Мантуане: «Я за то, чтобы желтая была не за каждый подкат, иначе они у нас уйдут из обихода. Алексей хотел сыграть в мяч»

Николай Писарев высказался об эпизоде с участием Алексея Батракова и Мантуана.

В матче 13-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:1) хавбек московского клуба на 59‑й минуте получил желтую карточку за стычку с Венделом.

На 72-й минуте Батраков в подкате попытался выбить мяч у вингера Густаво Мантуана и задел его ногу. Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку.

– Очень интересная игра в плане самоотдачи футболистов, скоростей, событийности. Счет всего 1:1, но игра все время держала в напряжении. Как любят говорить судьи, Карасев поднял высокую планку единоборств и решил ей следовать до конца. Было видно, что Карасев воспитывал игроков с самого первого столкновения, разговаривал с ними и разъяснял. Думаю, если бы он сразу начал раздавать желтые карточки, то команды могли бы закончить матч в формате «9 на 9». Мне кажется, что Карасев не повлиял на результат матча.

У Карасева бывают разные матчи. Иногда он мало воспитывает игроков и сразу принимает решения, но тогда он это делает всю игру. У него мало матчей, когда он одни и те же нарушения правил по‑разному трактует. Он либо высоко поднимает градус, как в игре «Зенит» - «Локомотив», либо как «Динамо» - «Краснодар», когда он раньше начал раздавать карточки. Трактовка моментов у него одна и та же, он только градус борьбы иногда меняет в зависимости от игры.

– Многие думали, что Карасев удалит Батракова за фол против Мантуана…

– Я за то, чтобы не каждый подкат наказывался желтой. Иначе подкаты у нас уйдут из обихода. Это форма игры, и если мы приучим наших футболистов не делать подкаты, то это не пойдет нам на пользу после возвращения на международную арену. Явно видно, что Батраков хотел сыграть в мяч, а очень резкий Мантуан его опередил и вставил свою ногу ему туда в подкат.

Он понимал, что будет подкат, поэтому даже не пытался мяч проткнуть, а хотел поставить ногу перед подкатом и шел на фол. Если бы Мантуан проткнул мяч, то Батраков сыграл бы без нарушения, – сказал тренер сборной России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoсудьи
logoНиколай Писарев
logoСергей Карасев
logoМатч ТВ
правила
logoГуставо Мантуан
logoАлексей Батраков
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лапочкин о судействе Карасева в матче «Зенита» и «Локо»: «Игра вышла из-под контроля арбитра и превратилась в бойню. Батраков заслуживал вторую желтую, на мой взгляд»
26вчера, 20:29
«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за неудаления Батракова за фол на Мантуане в матче с «Локо»
141вчера, 09:26
Семшов о фоле Батракова на Мантуане: «Пытался сыграть в мяч. Правильно сделал Карасев, что не удалил его и не испортил игру» 
1628 октября, 01:32
Корнеев о фоле Батракова на Мантуане: «В штрафной был бы стопроцентный пенальти. Карасев поступил по‑футбольному, но по правилам – это желтая»
2627 октября, 21:11
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Брайтона», «МЮ» примет «Лестер», «Ман Сити» против «Тоттенхэма»
106 минут назад
«МЮ» берет Аморима, «Аль-Наср» Роналду выбыл из Кубка короля, дубль Овечкина, «Зенит» пошел в ЭСК из-за Батракова, Шипачев – лучший бомбардир в истории КХЛ, «Милан» проиграл «Наполи» и другие новости
1226 минут назад
Широков о «Золотом мяче»: «Нашим не дали – плохой выбор, значит. Будем надеяться, что кто-нибудь из наших выиграет, у нас Головин на виду в Европе»
1041 минуту назад
❤️‍🔥 Фанатская поддержка в РПЛ. Вспоминаем 8 ярких ситуаций на стадионах
сегодня, 05:00Спецпроект
Мостовой готов к стажировкам в «Динамо» и «Зените»: «Вариант рассматриваю. После подставы со «Спартаком» приходится идти к тем людям, которые открыты»
23сегодня, 03:58
«Еще одна попытка наказать Вини за его позицию по расовым вопросам». Бразильский журналист Чеконелло о том, что Винисиус не получил «Золотой мяч»
45сегодня, 03:35
Каштанов о Роналду: «Каждый день им вдохновляюсь. Как может закончиться его эпоха? Всегда выходит и забивает. Сравните с Руни, а ведь они играли вместе!»
18сегодня, 03:22
Матерацци о стычке с Зиданом в финале ЧМ-2006: «Во всем виноват Гаттузо – он обвинил меня, что я не сдержал Зинедина, возникло напряжение. В Италии меня ненавидят сильнее, чем во Франции – не знаю почему»
46вчера, 22:49
Фонсека о 0:2: «Наполи» забил, но «Милан» контролировал матч. Мы играли в качественный футбол, создали много моментов. Непросто действовать против соперника, который защищается вблизи своей штрафной»
27вчера, 22:45
Конте после 2:0 с «Миланом»: «Наполи» должен брать все от игры к игре, задача – вернуться в еврокубки. Горжусь тем, что мы создали сплоченный коллектив – это одна из лучших команд в моей карьере»
20вчера, 22:43
Ко всем новостям
Последние новости
Степашин на вопрос о «скромных» трансферах «Динамо»: «Разве Лунев – не усиление? Артур еще заиграет, надо немного подождать. У Маухуба просматриваются перспективы»
14 минут назад
«Голосовал за Родри, потому что он стал столпом полузащиты. В плане дистанцирования от соцсетей он похож на Синнера». Итальянский журналист Кондо о «Золотом мяче»
1556 минут назад
Ван Нистелрой может покинуть «МЮ» после назначения нового тренера
8сегодня, 05:25
РФС анонсировал матч легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Черенкова. Игра пройдет 13 ноября, ожидается участие Мостового, Аленичева, Онопко, Кобелева и других экс-игроков
9сегодня, 04:55
«Насвай никогда не пробовал, это же куриный помет какой-то. Во Второй лиге были игроки из Азии, которые этим занимались». Экс-игрок «Амкара» Попов о смесях
7сегодня, 04:40
«Черенков был кем-то вроде Месси или Роналду для советского футбола. Его талант чтили везде». Непомнящий об экс-игроке «Спартака»
9сегодня, 04:25
Слот об увольнении тен Хага из «МЮ»: «Вскоре мы снова увидим его в большом клубе, думаю. Он хорошо поработал в «Аяксе» и выиграл два трофея в Англии»
10сегодня, 03:46
«Бевеева называем калмыцким Марадоной. Футбольный бог его вознаградил». Тренер «Урала» про победный гол защитника в матче Кубка России
2сегодня, 03:10
Кубок Германии. 1/16 финала. «Байер» разгромил «Эльферсберг», «Боруссия» Дортмунд выбыла, проиграв «Вольфсбургу»
7вчера, 22:22
«Боруссия» Дортмунд вылетела из Кубка Германии, на 117-й пропустив от «Вольфсбурга» – 0:1
8вчера, 22:17