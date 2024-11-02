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  • Галактионов об 1:0 с «Рубином»: «Игра шла к ничьей, но «Локомотив» показал дух, стремление к победе, и это вознаградилось. Честь и хвала ребятам, что нашли этот момент»
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Галактионов об 1:0 с «Рубином»: «Игра шла к ничьей, но «Локомотив» показал дух, стремление к победе, и это вознаградилось. Честь и хвала ребятам, что нашли этот момент»

Михаил Галактионов высказался после победы «Локомотива» над «Рубином» (1:0).

– Мы готовились к тяжелому вязкому матчу. Ожидали, что соперник – очень организованная и системная команда, о чем я и говорил до игры. Мы, с одной стороны, владели преимуществом в первом тайме, но нам не хватало острых моментов. Было много подготовительных моментов, но остроты не было.

Во втором тайме было немного то же самое, мы пытались освежить игру заменами. Но с точки зрения организации атаки, ярких подходов не было. Но мы свой момент нашли. Игра шла к ничейному результату, но команда показала дух, характер, стремление к победе, и это вознаградилось. Мы рады, что заработали важнейшие три очка. Честь и хвала ребятам за то, что мы нашли этот момент, выжали и распорядились им.

По Пиняеву. Вы как в воду глядели, сказав до матча, что он джокер. Юбиляр сделал голевую передачу.

– Значит, во мне все‑таки что‑то есть (смеется). Нормальные моменты у него, дриблинг, скорость. И мы рассчитали, что скоростные ребята создадут давление своими индивидуальными действиями и придадут больше остроты, – сказал главный тренер «Локомотива».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoАртем Тимофеев
logoМихаил Галактионов
logoМатч ТВ
logoСергей Пиняев
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