Николич об удалении Роши за потасовку в матче со «Спартаком»: «Агрессия пошла не от Виллиана, а с другой стороны. Он отвечал»

Марко Николич прокомментировал удаление Виллиана Роши в игре со «Спартаком».

ЦСКА потерпел поражение со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ . Во втором тайме футболисты команд устроили потасовку , из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

– Справедливо ли удалили Виллиана Рошу, нужно ли было удалять кого-то еще из игроков «Спартака»?

– Мне кажется, все было справедливо. Вообще, судья хорошо отработал.

– Но как вы оцените агрессию от Роши?

– Там агрессия пошла не от Роши, а с другой стороны. Он отвечал. Да, неправильно, не футбольно, но не от него пошла агрессия. Надо обсуждать, от кого пошла агрессия. И она пошла не от Роши, – приводит слова главного тренера ЦСКА корреспондент Спортс” Ярослав Сусов.

Роша об удалении за потасовку в матче со «Спартаком»: «Литвинов ударил мне по лицу. Я просто защищался»