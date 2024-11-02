Николич об удалении Роши за потасовку в матче со «Спартаком»: «Агрессия пошла не от Виллиана, а с другой стороны. Он отвечал»
ЦСКА потерпел поражение со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ. Во втором тайме футболисты команд устроили потасовку, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.
– Справедливо ли удалили Виллиана Рошу, нужно ли было удалять кого-то еще из игроков «Спартака»?
– Мне кажется, все было справедливо. Вообще, судья хорошо отработал.
– Но как вы оцените агрессию от Роши?
– Там агрессия пошла не от Роши, а с другой стороны. Он отвечал. Да, неправильно, не футбольно, но не от него пошла агрессия. Надо обсуждать, от кого пошла агрессия. И она пошла не от Роши, – приводит слова главного тренера ЦСКА корреспондент Спортс” Ярослав Сусов.
Роша об удалении за потасовку в матче со «Спартаком»: «Литвинов ударил мне по лицу. Я просто защищался»
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