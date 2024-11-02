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Экс-арбитр Федотов о судействе в игре ЦСКА – «Спартак»: «Взорвалось еще в первом тайме, Сухой упустил матч. По удалению Роши вопросов нет – он полетел всех бить»

Экс-арбитр Игорь Федотов оценил работу Алексея Сухого на матче «Спартака» и ЦСКА.

В начале второго тайма футболисты устроили потасовку после того, как Матвей Кисляк прыгнул в ноги Эсекиэлю Барко, а Виллиан Роша сбил Манфреда Угальде. Во время стычки Виллиан схватил Наиля Умярова за шею, а Руслан Литвинов хватал бразильца за лицо. Защитник армейцев отмахнулся и кулаком ударил Срджана Бабича в лицо. 

Главный арбитр Алексей Сухой сразу удалил Рошу, а Бабичу и Умярову показал по желтой карточке. Затем судья по приглашению ВАР посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего принял решение удалить Литвинова 

«Сухой не удержал матч. Вспомните, сначала взорвалось еще в первом тайме, но как-то игроки успокоились. И Сухой должен был понимать: во втором тайме, после гола перед перерывом, все может повториться. Так и случилось.

Главное – Сухой изначально не показал карточку Кисляку. Это ключевая ошибка. Дальше уже понеслось, и была еще одна ошибка – Роше надо было сразу показывать желтую и пытаться случившееся остановить.

По удалению Роши вопросов вообще нет – он просто полетел всех бить. По Литвинову – тут будет меньше дисквалификация, но тут пошел принцип обоюдности: удалил и у одних – и у вторых.

Оправдать эту красную Литвинову за агрессивное поведение можно. И Карасев тут разобрался. Но корень – не здесь, а в том, что Сухой упустил матч», – сказал бывший арбитр РПЛ.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoАлексей Сухой
Игорь Федотов
logoВиллиан Роша
logoЧемпионат.com
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