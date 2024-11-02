Станкович о 2:0 с ЦСКА: «Я получал удовольствие с первой и до последней минуты. «Спартак» провел отличный матч, горжусь ребятами»
Красно-белые выиграли матч 14-го тура Мир РПЛ со счетом 2:0.
– Это дерби. Сегодня оно получилось именно таким, такое бывает. Футболисты отдавали себя на поле полностью. Получилось все прекрасно. Я получал удовольствие от этой игры с первой и до последней минуты. Я горжусь своими ребятами, мы провели отличный матч: организованный, все как нужно. Нужно отдать должное команде Марко Николича, они тоже сегодня были хороши.
– В первом тайме ваше владение мячом достигало отметки 70%. Вы ожидали, что ЦСКА дома сыграет так осторожно?
– Мы с самого начала сезона пытаемся так играть. Иногда получается, иногда – меньше. Тем не менее я верю в своих ребят, мы стараемся. Что касается Пруцева, он провел хороший матч. Он настоящий профессионал, он всегда готов, открыт и играет на благо команды. Я рад, что он прибавляет. Это стало таким сюрпризом со знаком плюс. Я им очень доволен.
– Как бы вы оценили атмосферу московского дерби?
– Было прекрасно, но не хватило активных болельщиков. Если бы все‑все были, это было бы невероятно, но мы в любом случае всех ждем и надеемся, что все вернутся на трибуны, – сказал Станкович.
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