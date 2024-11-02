Николич о 0:2: «Спартак» играл лучше, слабая игра с нашей стороны – у ЦСКА спад. Во 2-м тайме было много неправильных эмоций, нельзя получать красные карточки»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги игры со «Спартаком».

Армейцы проиграли матч 14-го тура Мир РПЛ со счетом 0:2.

– Слабая игра с нашей стороны. «Спартак » играл более агрессивно в первые 25 минут, потом мы развернули игру в нашу сторону, но неправильно принимали решения, когда нужно было бить по воротам. Были тактические ошибки. Во втором тайме было очень много борьбы и неправильных эмоций на поле. Нельзя терять нервы. Неважно, что это дерби. Надо работать над концентрацией и принятием решением. Сказал игрокам об этом.

– «Спартак» перехватил инициативу во втором тайме. Почему так получилось?

– Лучше играл «Спартак». Нечего тут добавить. У нас спад спортивной формы. Когда спад у лидеров, тогда и у всей команды.

– Проиграли из-за красных карточек и дисциплины.

– Главное – команда. Эмоциональная игра, понятно. Часть дерби. Но надо держать себя под контролем. Нельзя получать красные карточки, – приводит слова Николича корреспондент Спортс” Ярослав Сусов.