На обоюдное удаление в дерби ЦСКА – «Спартак» зашел коэффициент 12.00

Главный арбитр Алексей Сухой удалил трех игроков в дерби ЦСКА – «Спартак».

На 56-й минуте за удар в лицо Срджану Бабичу был удален Виллиан Роша. По итогам видеопросмотра Руслан Литвинов также получил красную за стычку с Рошей. На 85-й после второй желтой карточки был удален Иван Обляков.

На обоюдное удаление в матче букмекеры давали коэффициент 12.00. Всего в 12 последних играх между ЦСКА и «Спартаком» было показано 10 красных карточек.

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В матче ЦСКА – «Спартак» – три удаления! И теперь 10 красных карточек в последних 12 дерби