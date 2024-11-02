Леау нет в старте «Милана» на игру с «Монцой». Рафаэл начнет 3-й подряд матч Серии А на скамейке запасных

Рафаэл Леау начнет 3-й подряд матч «Милана» в Серии А на скамейке запасных.

«Россонери» на выезде сыграют с «Монцой» в матче 11-го тура чемпионата Италии.

25-летний вингер Рафаэл Леау не включен в стартовый состав «Милана » на этот матч.

Португалец начнет 3-й подряд матч Серии А на скамейке запасных. Он забил 1 гол и сделал 3 ассиста за 8 матчей в Серии А. Тренер Паулу Фонсека ждет от игрока «скачка» в игровом и ментальном плане.

«Барселона» внимательно следит за ситуацией Леау в «Милане» (Diario Sport)