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Леау нет в старте «Милана» на игру с «Монцой». Рафаэл начнет 3-й подряд матч Серии А на скамейке запасных

Рафаэл Леау начнет 3-й подряд матч «Милана» в Серии А на скамейке запасных.

«Россонери» на выезде сыграют с «Монцой» в матче 11-го тура чемпионата Италии. 

25-летний вингер Рафаэл Леау не включен в стартовый состав «Милана» на этот матч. 

Португалец начнет 3-й подряд матч Серии А на скамейке запасных. Он забил 1 гол и сделал 3 ассиста за 8 матчей в Серии А. Тренер Паулу Фонсека ждет от игрока «скачка» в игровом и ментальном плане.

«Барселона» внимательно следит за ситуацией Леау в «Милане» (Diario Sport)

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoМилан
logoсерия А Италия
logoМонца
logoПаулу Фонсека
logoРафаэл Леау
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