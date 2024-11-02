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«Борнмут» обыграл «Сити» и «Арсенал» меньше чем за 2 недели. У команды Гвардиолы прервалась рекордная серия без поражений в АПЛ

«Борнмут» обыграл «Манчестер Сити» и «Арсенал» с промежутком в 2 недели.

Сегодня команда под руководством Андони Ираолы обыграл «Сити» (2:1) в матче 10-го тура АПЛ. 

При этом «Борнмут» прервал рекордную серию «горожан» из 32 матчей подряд без поражений в чемпионате Англии. 

19 октября команда Ираолы победила «Арсенал» со счетом 2:0 в 8-м туре АПЛ. 

Команда тренера Микеля Артеты шла на серии из 16 матчей без поражений. 

Прервалась рекордная серия «Сити» из 32 матчей без поражений в АПЛ. Команда Гвардиолы не проигрывала с декабря 2023-го

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoМикель Артета
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАндони Ираола
logoАрсенал
logoПеп Гвардиола
logoБорнмут
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