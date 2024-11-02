«Борнмут» обыграл «Сити» и «Арсенал» меньше чем за 2 недели. У команды Гвардиолы прервалась рекордная серия без поражений в АПЛ

«Борнмут» обыграл «Манчестер Сити» и «Арсенал» с промежутком в 2 недели.

Сегодня команда под руководством Андони Ираолы обыграл «Сити» (2:1) в матче 10-го тура АПЛ.

При этом «Борнмут » прервал рекордную серию «горожан» из 32 матчей подряд без поражений в чемпионате Англии.

19 октября команда Ираолы победила «Арсенал » со счетом 2:0 в 8-м туре АПЛ.

Команда тренера Микеля Артеты шла на серии из 16 матчей без поражений.

Прервалась рекордная серия «Сити» из 32 матчей без поражений в АПЛ. Команда Гвардиолы не проигрывала с декабря 2023-го