«Борнмут» обыграл «Сити» и «Арсенал» меньше чем за 2 недели. У команды Гвардиолы прервалась рекордная серия без поражений в АПЛ
«Борнмут» обыграл «Манчестер Сити» и «Арсенал» с промежутком в 2 недели.
Сегодня команда под руководством Андони Ираолы обыграл «Сити» (2:1) в матче 10-го тура АПЛ.
При этом «Борнмут» прервал рекордную серию «горожан» из 32 матчей подряд без поражений в чемпионате Англии.
19 октября команда Ираолы победила «Арсенал» со счетом 2:0 в 8-м туре АПЛ.
Команда тренера Микеля Артеты шла на серии из 16 матчей без поражений.
Прервалась рекордная серия «Сити» из 32 матчей без поражений в АПЛ. Команда Гвардиолы не проигрывала с декабря 2023-го
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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