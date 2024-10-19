«Арсенал» вдруг проиграл – очень уныло. Впервые в сезоне, «Борнмуту»

Шансов и не было.

«Арсенал» проиграл первый раз в сезоне – совсем грустные 0:2 от «Борнмута». Вильям Салиба получил красную, атака разочаровала – такой сценарий в матче лондонцев вряд ли ждали.

1 удар в створ, почти без шансов для «Арсенала» – неужели так повлияло отсутствие Сака?

«Арсенал» совсем приуныл без Букайо Сака – главный ассистент травмировал бедро в сборной Англии. Без лидера – один удар в створ за матч, почти без опасных моментов. И это на фоне «Борнмута» из середины таблицы.

На 27-й минуте неожиданно подвел Вильям Салиба – впервые схватил красную, еще при 0:0. Защитник «Арсенала» повалил Эванилсона Барбозу в центральном круге – помешал форварду убежать один на один.

Главный судья Роберт Джонс сначала дал желтую, но ВАР предложил сменить на красную. На видео, кстати, работал Джарред Джиллетт– по информации СМИ из его родной Австралии, он фанат «Ливерпуля».

В сентябре болельщики «Арсенала» уже возмущались назначению Джиллетта главным на дерби с «Тоттенхэмом». Тогда команда Микеля Артеты выиграла 1:0, теперь Джиллетт рассматривал эпизод на красную – хотя вряд ли «Арсенал» прибили именно его пристрастия к «Ливерпулю» (если они вообще есть).

«Арсенал» впервые создал опасность только на 69-й минуте, когда Кепа ошибся перед воротами, Микель Мерино перехватил мяч и покатил его Габриэлю Мартинелли – вратарь тут же исправился, а уже через две минуты «Борнмут» забил. Хозяева хитро исполнили угловой: пас низом, Джастин Клюйверт скинул чуть назад, и недавно вышедший на замену Райан Кристи плотно пробил в угол.

Через семь минут «Арсенал» совсем посыпался: Якуб Кивер сделал неудачный пас назад, Эванилсон быстро перехватил, уже уходил от голкипера, но Давид Райя нарушил правила в штрафной. Тут судья на поле сразу дал пенальти, Клюйверт уверенно реализовал – эти 2:0 и остались.

«Арсенал» ошибался сзади, так и не показал себя впереди – настолько грустные матчи бывают даже у грандов.

«Я сильно разочарован результатом, – логичная реакция Микеля Артеты. – С этим соперником и так сложно играть, а нам пришлось это делать вдесятером 60 или 70 минут. Мы старались изо всех сил, у Мартинелли был лучший момент в матче. Игра была полна ошибок, и мы дважды ошиблись по-крупному. Мы в третий раз доигрываем вдесятером, это все усложняет».

Первое поражение «Арсенала» с апреля. В АПЛ Артету обыгрывают только тренеры-баски

Несколько важных деталей.

● «Арсенал» проиграл впервые с апрельского четвертьфинала ЛЧ против «Баварии» (0:1) . Дальше было 13 побед и три ничьих. В этом сезоне АПЛ дважды сыграли вничью, а теперь схватили первое поражение.

● Только Унаи Эмери из «Астон Виллы» и Андони Ираола из «Борнмута» выиграли в АПЛ у Артеты в 2024-м . Оба тренера – из Страны Басков, Артета тоже родился в Сан-Себастьяне.

● В восьми турах АПЛ «Арсенал» получил больше красных карточек (три), чем за два предыдущих сезона в сумме (две) . Опасная тенденция.

«Арсенал» остался на третьем месте, но снизу подпирают «Астон Вилла», «Брайтон» и «Челси». «Сити» и «Ливерпуль» сыграют в воскресенье – возможно, слегка оторвутся от всех остальных. Правда, у лидера как раз «Челси».

У «Арсенала» в среду домашний матч против «Шахтера» в Лиге чемпионов, а следом в АПЛ – «Ливерпуль». Трудный отрезок, и ведь нынешнего лидера принимать без Вильяма Салиба в обороне.

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Фото: Gettyimages /Michael Steele