«Сити» и «Арсенал» вдруг проиграли – а «Ливерпуль» камбэкнул за три минуты и рад вдвойне. Главное у топов АПЛ

Лондонцы ниже «Ноттингема».

Яркие субботние матчи лидеров АПЛ: «Арсенал» и «Манчестер Сити» друг за другом проиграли там, где не очень-то ждали, а «Ливерпуль» вернулся на первое место благодаря спасительной замене Арне Слота.

Вот самое важное.

Так проиграл «Арсенал»: взлет Исака, ноль ударов в створ за тайм. Артета признал поражение

Пропустили уже на 12-й минуте: вингер Энтони Гордон навешивал в штрафную, а форвард Александер Исак отклеился от защитников и мастерски замкнул. У него трехматчевая голевая серия: два мяча в двух подряд матчах с «Челси», теперь вот гол «Арсеналу».

Александер взлетел в стиле Криштиану, выпрыгнул на голову выше Габриэла.

«Ньюкасл» атаковал острее. Перед перерывом мог сравнять «Арсенал», но Микель Мерино с четырех метров зарядил в Льюиса Холла – выглядело обидно.

Команда Микеля Артеты почти вернулась в игру, но во втором тайме все поломалось: ноль ударов в створ, никакой остроты. Такого с «Арсеналом» не происходило с декабря 2023-го, тогда проиграли 1:2 «Фулхэму», провалившись после перерыва.

При этом Букайо Сака вышел в старте, да и Леандро Троссард с Каем Хавертцем здоровы. Но трое ничего не создали – как и Габриэль Жезус, он появился на 71-й минуте. Блеклый перфоманс впереди и слабый – в защите. Мечты о чемпионстве все призрачнее.

● «Арсенал» не выигрывает три матча АПЛ подряд: 0:2 против «Борнмута», 2:2 с «Ливерпулем» и 0:1 от «Ньюкасла». Да, в Лиге чемпионов справились с «Шахтером», а в Кубке лиги разгромили «Престон» – но многолетняя ключевая задача страдает.

● «Ньюкаслу» на выезде три из последних четырех матчей. В прошлом сезоне все испортил судейский скандал . Теперь все чисто, но не менее обидно.

● «Арсенал» проиграл два выездных матчах подряд впервые с мая 2022-го. Тоже тревожный признак.

Артета признает: «Считаю, мы заслужили поражение, но начали очень хорошо и даже доминировали . Недостаточно хорошо защищались в штрафной. Отдаю должное сопернику, ведь они забили важный гол. После этого вся игра изменилась. Мы не смогли адаптироваться. Я разочарован в этом плане, но соперник втянул нас в свою игру, а мы просто не смогли правильно отреагировать и переломить ее».

«Мы играли не так, как планировал тренер, – слова Вильяма Салиба. – Все в порядке, сосредоточены на следующей неделе. Нет, сезон еще не закончен».

Теперь «Арсенал» промежуточно четвертый – только что пропустили вперед «Ноттингем»! Еще могут обойти «Астон Вилла» с «Челси» – риск оказаться вообще шестими (таблицу внимательно рассмотрим чуть ниже). Впереди у «Арсенала» гостевые матчи с «Интером» в ЛЧ и «Челси» в чемпионате. После – «Ноттингем» дома, «Спортинг» (ЛЧ) и «Вест Хэм» – в гостях. Закончат серию домашним матчем с «Ман Юнайтед», это проверка тренера Рубена Аморима. Или Артеты.

Так проиграл «Сити»: мало создавали, Холанд упустил спасительный момент

«Манчестер Сити» играл, уже зная про поражение «Арсенала». Казалось, выезд к «Борнмуту» может легко и просто увеличить отрыв от третьего места уже до восьми очков. Совсем нет.

Уже на девятой минуте «Борнмут» запрессинговал «Сити» – в итоге Эрлинг Холанд после выноса потерял мяч в центре поля. Запустилась голевая атака: молодой венгр Милош Керкез на дриблинге прошел с фланга и прострелил в штрафную, там Энтойну Семеньо дали и принять, и пробить.

Легко подумать, что после этого «Сити» пошел давить – но нет, не получилось. Наоборот, первый тайм закончился с удивительной статистикой опасных моментов: 3:0 в пользу «Борнмута».

На 64-й минуте хозяева создали из преимущества второй гол. Снова с паса Керкеза, но забил теперь Эванилсон – после бледного старта в Англии у бразильца гол второй тур подряд. Забавно, что сразу после второго Маркус Тавернье чуть не забил третий – попал в штангу.

«Сити» хватило только на гол после стандарта. На 82-й минуте Йошко Гвардиол замкнул навес Илкая Гюндогана, навал не спас. «Борнмут» был опаснее в атаке: чаще бил в створ и делал это опаснее – собрали 1,77 xG против 1,19 у соперника .

И это с учетом удара Холанда вот с такой дистанции в штангу. Да, было неудобно подстраиваться, но мы все же привыкли от норвежца к другому. Сам приучил.

Без этого – неожиданное, но заслуженное поражение чемпионов Англии – 1:2. Первое в АПЛ почти за год (с «Виллы» в декабре 2023-го), после рекордной серии из 32 матчей без .

Пока сезон у «Сити» идет трудно: уже третье поражение по ожидаемым голам за 10 туров и второе по счету за неделю (после вылета от «Тоттенхэма» в Кубке лиги). Впрочем, в прошлом году конец осени тоже для Пепа Гвардиолы был трудным.

Усложняет сейчас и календарь: впереди у «Сити» вдобавок к ЛЧ (там «Спортинг» и «Фейеноорд») трудные три тура АПЛ против неуступчивого «Брайтона», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» на «Энфилде». Матч двух лидеров АПЛ назначен – 1 декабря.

А «Ливерпуль» крутанул все за три минуты! Сразу после замены

Команда Арне Слота могла знать, что «Арсенал» проиграл и точно не контролировала, что параллельно проигрывает «Сити» (только если глянули в перерыве). У самих получилось намного лучше: удалось перевернуть игру.

Единственные из лидеров, кто ответил на пропущенный. Тоже получили быстро, на 14-й минуте первым забил «Брайтон». И на перерыв ушли с 0:1 – до этого момента все совпадало.

Даже до середины второго тайма, пока Слот не придумал решающую замену: Луис Диас появился вместо Доминика Собослаи, а вместе с ним вышел и Кертис Джонс (заменил Алексиса Макаллистера). Появление колумбийца на правом краю повлияло косвенно, Джонс отдал голевую на победный мяч.

Но сначала подача Коди Гакпо оказалась настолько хитрой, а появление Дарвина Нуньеса перед воротами настолько отвлекающим, что залетел в дальний угол сам навес. А вот следом Мохамед Салах забил с паса Джонса. Между голами, которые все перевернули, прошло три минуты, с ключевой двойной замены – шесть.

И «Ливерпуль» вернулся на первое место, потерянное на прошлой неделе после ничьей с «Арсеналом». Теперь +2 от «Сити».

А дальше важнейшая встреча с «Астон Виллой», после нее в лиге «Саутгемптон» и еще одна важнейшая стыка – с «Сити». В промежутках «Байер» и «Реал» в Лиге чемпионов, напряженно.

Без Гвардиолы не было бы Бускетса – без Бускетса не было бы Родри

Фото: IMAGO/Graham Hunt/Global Look Press ; Gettyimages /George Wood / Stringer, Jan Kruger