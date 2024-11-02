Ван Дейк о 1-м месте «Ливерпуля» в АПЛ: «Рано придавать этому значение, хотим оказаться там после последнего матча в мае. Впереди долгий путь»
«Думаю, за последние пару лет у нас никогда не было легких матчей с ними. Всегда сложно, и это было заметно в первом тайме. Мы плохо прессинговали и небрежно обращались с мячом. 1:0 [при уходе] на перерыв было вполне заслуженным.
После перерыва мы вышли с совершенно другой энергией и, думаю, получили то, что заслужили», – сказал капитан «Ливерпуля».
Также ван Дейк прокомментировал выход «красных» на первое место в турнирной таблице АПЛ.
«Слишком рано придавать этому большое значение. Мы хотим быть на вершине, но хотим оказаться там после последнего матча в мае. Результаты в этом сезоне были хорошими, но впереди еще долгий путь.
Мы продолжаем работать. Остаемся скромными и продолжаем бороться», – сказал Вирджил ван Дейк в эфире Sky Sports.
Слот выиграл 8 из 10 первых матчей во главе «Ливерпуля» в АПЛ – это лучший показатель среди всех тренеров клуба
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