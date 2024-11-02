  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ван Дейк о 1-м месте «Ливерпуля» в АПЛ: «Рано придавать этому значение, хотим оказаться там после последнего матча в мае. Впереди долгий путь»
4

Ван Дейк о 1-м месте «Ливерпуля» в АПЛ: «Рано придавать этому значение, хотим оказаться там после последнего матча в мае. Впереди долгий путь»

Вирджил ван Дейк высказался о победе «Ливерпуля» над «Брайтоном» (2:1).

«Думаю, за последние пару лет у нас никогда не было легких матчей с ними. Всегда сложно, и это было заметно в первом тайме. Мы плохо прессинговали и небрежно обращались с мячом. 1:0 [при уходе] на перерыв было вполне заслуженным.

После перерыва мы вышли с совершенно другой энергией и, думаю, получили то, что заслужили», – сказал капитан «Ливерпуля». 

Также ван Дейк прокомментировал выход «красных» на первое место в турнирной таблице АПЛ

«Слишком рано придавать этому большое значение. Мы хотим быть на вершине, но хотим оказаться там после последнего матча в мае. Результаты в этом сезоне были хорошими, но впереди еще долгий путь.

Мы продолжаем работать. Остаемся скромными и продолжаем бороться», – сказал Вирджил ван Дейк в эфире Sky Sports. 

Слот выиграл 8 из 10 первых матчей во главе «Ливерпуля» в АПЛ – это лучший показатель среди всех тренеров клуба

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoБрайтон
logoВирджил ван Дейк
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слот выиграл 8 из 10 первых матчей во главе «Ливерпуля» в АПЛ – это лучший показатель среди всех тренеров клуба
30сегодня, 17:29
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Брайтоном» – 2:1. В лайве на это давали 4.10
1сегодня, 16:58
Чемпионат Англии. «Ман Сити» уступил «Борнмуту», «Ливерпуль» одолел «Брайтон», «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу», «МЮ» встретится с «Челси» в воскресенье
444сегодня, 16:54Live
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Соболев оценил свою игру против «Динамо» Махачкала: «Есть к чему стремиться, всегда можно лучше. Главное – «Зенит» победил»
1 минуту назад
Сафонов сыграл на ноль против «Ланса». Вратарь «ПСЖ» сделал 2 сэйва
1517 минут назад
Нино о 2:1 с «Динамо» Махачкала: «Слава Богу, три очка остались в Петербурге. Сложная игра, Адамов спасал «Зенит», принял участие в победе»
523 минуты назад
Это настоящая форма «Реала»?
30 минут назадСпецпроект
Галактионов об 1:0 с «Рубином»: «Игра шла к ничьей, но «Локомотив» показал дух, стремление к победе, и это вознаградилось. Честь и хвала ребятам, что нашли этот момент»
1233 минуты назад
Семак о 2:1 с «Динамо» Махачкала: «У «Зенита» было много моментов, нужно качественнее играть в завершении. Из-за травм не сделали замены, которые хотели»
1335 минут назад
ЦСКА – «Спартак». Обляков, Гуарирапа, Барко, Бонгонда и Угальде в старте. Онлайн-трансляция
9744 минуты назадLive
Чемпионат России. ЦСКА против «Спартака», «Зенит» победил «Динамо» Махачкала, «Локомотив» обыграл «Рубин»
100644 минуты назадLive
Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Унион», «Дортмунд» против «Лейпцига»
1854 минуты назадLive
Слот выиграл 8 из 10 первых матчей во главе «Ливерпуля» в АПЛ – это лучший показатель среди всех тренеров клуба
30сегодня, 17:29
Ко всем новостям
Последние новости
Артета о 0:1 с «Ньюкаслом»: «Они вовлекли «Арсенал» в определенный рисунок игры, у нас не хватило инструментов, чтобы противостоять этому. Не было стабильности»
2 минуты назад
Компани о 3:0: «Унион» был очень надежен в обороне в первом тайме. Это была сложная игра, и я доволен результатом»
5 минут назад
Мостовой о 2:1 с «Динамо» Махачкала: «У «Зенита» не самая хорошая игра, но побеждаем. 2:0 – скользкий счет, в раздевалке обсуждали это»
210 минут назад
Winline устроил перформанс с элементами дополненной реальности перед дерби ЦСКА – «Спартак» с участием «Парка Горького»
15 минут назадСпецпроект
Слот о 2:1 с «Брайтоном»: «Когда уступаешь такой команде 0:1, но можешь вернуться и выиграть, это придает уверенности. Больше, чем первое место «Ливерпуля» в таблице»
217 минут назад
«Монца» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
19 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда принимает «Аль-Кадисию», «Аль-Фатех» и «Аль-Фейха» сыграли вничью
5926 минут назадLive
«Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг». 1:1 – Байер забил. Онлайн-трансляция
126 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» обыграл «Ланс», «Ницца» в гостях у «Бреста»
827 минут назадLive
«ПСЖ» одолел «Ланс» – 1:0. Дембеле забил на 4-й минуте, Сафонов отыграл весь матч
329 минут назад