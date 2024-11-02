Слот выиграл 8 из 10 первых матчей во главе «Ливерпуля» в АПЛ – это лучший показатель среди всех тренеров клуба
Арне Слот выдал лучший старт в чемпионате среди всех тренеров «Ливерпуля».
Сегодня мерсисайдцы обыграли «Брайтон» в 10-м туре АПЛ со счетом 2:1. Команда вышла на первое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.
Слот выиграл 8 из 10 первых матчей во главе «Ливерпуля» в высшем дивизионе – это лучший показатель на этом отрезке среди всех тренеров в истории клуба.
В следующем туре АПЛ «красные» встретятся с «Астон Виллой».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
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