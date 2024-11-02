«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Брайтоном» – 2:1. В лайве на это давали 4.10

«Ливерпуль» дома обыграл «Брайтон» в 10-м туре АПЛ (2:1).

До матча «Ливерпуль» котировался фаворитом за 1.38. В лайве при счете 1:0 в пользу «Брайтона» коэффициент на победу «красных» поднялся до 4.10. Тотал больше 2,5 голов зашел за 2.42.

«Ливерпуль» возглавил таблицу АПЛ и опережает «Манчестер Сити» на два очка.

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