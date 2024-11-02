«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Брайтоном» – 2:1. В лайве на это давали 4.10
«Ливерпуль» дома обыграл «Брайтон» в 10-м туре АПЛ (2:1).
До матча «Ливерпуль» котировался фаворитом за 1.38. В лайве при счете 1:0 в пользу «Брайтона» коэффициент на победу «красных» поднялся до 4.10. Тотал больше 2,5 голов зашел за 2.42.
«Ливерпуль» возглавил таблицу АПЛ и опережает «Манчестер Сити» на два очка.
Та самая серия «Спартака» без побед над ЦСКА: кто был фаворитом, а когда она чудом не прервалась
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости