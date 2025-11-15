Козырев о 4:3 со «Спартаком»: «Ключевой момент — второй период, когда «Северсталь» сделала несколько наложений и взяла инициативу»
Андрей Козырев: «Северсталь» обыграла «Спартак» благодаря наложениям в 2-м периоде.
Андрей Козырев оценил победу «Северстали» над «Спартаком» (4:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
— Хорошая командная победа. Ключевой момент матча — это второй период, когда нам удалось сделать несколько наложений [смен] и тем самым взять инициативу в свои руки.
— Все отмечают, что у «Спартака» в этом сезоне проблемы во вторых периодах. Вы перед матчем делали акцент, чтобы активнее работать в плане наложений именно в этот период?
— Мы всегда пытаемся действовать в подобном ключе, — сказал тренер «Северстали».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости