Козырев о 4:3 со «Спартаком»: «Ключевой момент — второй период, когда «Северсталь» сделала несколько наложений и взяла инициативу»

Андрей Козырев: «Северсталь» обыграла «Спартак» благодаря наложениям в 2-м периоде.

Андрей Козырев оценил победу «Северстали» над «Спартаком» (4:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Хорошая командная победа. Ключевой момент матча — это второй период, когда нам удалось сделать несколько наложений [смен] и тем самым взять инициативу в свои руки.

— Все отмечают, что у «Спартака» в этом сезоне проблемы во вторых периодах. Вы перед матчем делали акцент, чтобы активнее работать в плане наложений именно в этот период?

— Мы всегда пытаемся действовать в подобном ключе, — сказал тренер «Северстали».