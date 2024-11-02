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Гвардиола сообщил, что Диаш и Стоунз из-за травм выбыли на «немного долгое время»

Пеп Гвардиола сообщил новую информацию о травмах Рубена Диаша и Джона Стоунза.

Тренер «Ман Сити» заявил, что игроки выбыли на «немного долгое время». О каком сроке идет речь, Гвардиола не уточнил.

Ранее Гвардиола говорил, что в его распоряжении есть только 13 полевых футболистов. Остальные отсутствуют из-за травм.

«У нас осталось 13 игроков. Такое впервые за девять лет». У «Сити» кошмар с травмами

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Саймон Байковски в X
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoтравмы
logoПеп Гвардиола
logoДжон Стоунз
logoРубен Диаш
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