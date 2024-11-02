Гвардиола сообщил, что Диаш и Стоунз из-за травм выбыли на «немного долгое время»

Пеп Гвардиола сообщил новую информацию о травмах Рубена Диаша и Джона Стоунза.

Тренер «Ман Сити » заявил, что игроки выбыли на «немного долгое время». О каком сроке идет речь, Гвардиола не уточнил.

Ранее Гвардиола говорил, что в его распоряжении есть только 13 полевых футболистов. Остальные отсутствуют из-за травм.

«У нас осталось 13 игроков. Такое впервые за девять лет». У «Сити» кошмар с травмами