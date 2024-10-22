Пеп о травме Стоунза в сборной в марте: «Сити» играл с «Реалом» в ЛЧ и боролся за АПЛ, а у Англии был товарищеский матч. Никогда не был так зол, как в тот момент»
Пеп Гвардиола высказался о травмах игроков в перерывах на матчи сборных.
Главный тренер «Манчестер Сити» вспомнил травму Джона Стоунза, полученную в марте в товарищеском матче Англии и Бельгии (2:2).
«Я никогда не был так зол, как в тот момент. Никогда прежде я не испытывал такого разочарования. [У сборной Англии] была товарищеская игра, а нам предстояло играть в четвертьфинале [Лиги чемпионов] против «Реала» и бороться за победу в Премьер-лиге.
Матч был товарищеским, а футболисты вернулись с травмами. Мне это очень не понравилось», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости