Пеп о травме Стоунза в сборной в марте: «Сити» играл с «Реалом» в ЛЧ и боролся за АПЛ, а у Англии был товарищеский матч. Никогда не был так зол, как в тот момент»

Пеп Гвардиола высказался о травмах игроков в перерывах на матчи сборных.

Главный тренер «Манчестер Сити» вспомнил травму Джона Стоунза , полученную в марте в товарищеском матче Англии и Бельгии (2:2).

«Я никогда не был так зол, как в тот момент. Никогда прежде я не испытывал такого разочарования. [У сборной Англии] была товарищеская игра, а нам предстояло играть в четвертьфинале [Лиги чемпионов] против «Реала » и бороться за победу в Премьер-лиге.

Матч был товарищеским, а футболисты вернулись с травмами. Мне это очень не понравилось», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».