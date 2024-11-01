Де Брюйне – лучший игрок «Ман Сити» в XXI веке по версии Goal. Агуэро – 2-й, Компани – 4-й, Родри – 7-й, Холанд – 8-й, Туре – 10-й, Стерлинг – 11-й, Фернандиньо – 12-й
Кевин де Брюйне признан Goal лучшим футболистом «Манчестер Сити» в XXI веке.
Бельгийский полузащитник возглавил список из 25 сильнейших игроков, выступавших за «горожан» в этот период.
В полный список включены:
1. Кевин де Брюйне.
2. Серхио Агуэро.
3. Давид Сильва.
4. Венсан Компани.
5. Илкай Гюндоган.
6. Бернарду Силва.
7. Родри.
8. Эрлинг Холанд.
9. Фил Фоден.
10. Яя Туре.
11. Рахим Стерлинг.
12. Фернандиньо.
13. Эдерсон.
14. Кайл Уокер.
15. Джон Стоунз.
16. Джо Харт.
17. Рияд Марез.
18. Рубен Диаш.
19. Пабло Сабалета.
20. Карлос Тевес.
21. Шон Райт-Филлипс.
22. Гарет Бэрри.
23. Эдин Джеко.
24. Шон Гоутер.
25. Ричард Данн.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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