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  • Де Брюйне – лучший игрок «Ман Сити» в XXI веке по версии Goal. Агуэро – 2-й, Компани – 4-й, Родри – 7-й, Холанд – 8-й, Туре – 10-й, Стерлинг – 11-й, Фернандиньо – 12-й
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Де Брюйне – лучший игрок «Ман Сити» в XXI веке по версии Goal. Агуэро – 2-й, Компани – 4-й, Родри – 7-й, Холанд – 8-й, Туре – 10-й, Стерлинг – 11-й, Фернандиньо – 12-й

Кевин де Брюйне признан Goal лучшим футболистом «Манчестер Сити» в XXI веке.

Бельгийский полузащитник возглавил список из 25 сильнейших игроков, выступавших за «горожан» в этот период.

В полный список включены:

1. Кевин де Брюйне.

2. Серхио Агуэро.

3. Давид Сильва.

4. Венсан Компани.

5. Илкай Гюндоган.

6. Бернарду Силва.

7. Родри.

8. Эрлинг Холанд.

9. Фил Фоден.

10. Яя Туре.

11. Рахим Стерлинг.

12. Фернандиньо.

13. Эдерсон.

14. Кайл Уокер.

15. Джон Стоунз.

16. Джо Харт.

17. Рияд Марез.

18. Рубен Диаш.

19. Пабло Сабалета.

20. Карлос Тевес.

21. Шон Райт-Филлипс.

22. Гарет Бэрри.

23. Эдин Джеко.

24. Шон Гоутер.

25. Ричард Данн.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoВенсан Компани
logoЯя Туре
logoШон Райт-Филлипс
logoФернандиньо
logoКарлос Тевес
logoГарет Бэрри
logoМанчестер Сити
logoДжо Харт
logoРичард Данн
logoпремьер-лига Англия
logoДавид Сильва
logoСерхио Агуэро
logoПабло Сабалета
рейтинги
logoЭдин Джеко
logoИлкай Гюндоган
logoКайл Уокер
logoКевин де Брюйне
logoДжон Стоунз
logoРахим Стерлинг
logoЭдерсон
logoРияд Марез
logoБернарду Силва
logoРубен Диаш
logoРодри
logoФилип Фоден
logoЭрлинг Холанд
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