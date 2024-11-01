Де Брюйне – лучший игрок «Ман Сити» в XXI веке по версии Goal. Агуэро – 2-й, Компани – 4-й, Родри – 7-й, Холанд – 8-й, Туре – 10-й, Стерлинг – 11-й, Фернандиньо – 12-й

Кевин де Брюйне признан Goal лучшим футболистом «Манчестер Сити» в XXI веке.

Бельгийский полузащитник возглавил список из 25 сильнейших игроков, выступавших за «горожан» в этот период.

В полный список включены:

1. Кевин де Брюйне .

2. Серхио Агуэро .

3. Давид Сильва .

4. Венсан Компани .

5. Илкай Гюндоган .

6. Бернарду Силва .

7. Родри.

8. Эрлинг Холанд .

9. Фил Фоден .

10. Яя Туре .

11. Рахим Стерлинг .

12. Фернандиньо.

13. Эдерсон.

14. Кайл Уокер .

15. Джон Стоунз .

16. Джо Харт .

17. Рияд Марез .

18. Рубен Диаш .

19. Пабло Сабалета .

20. Карлос Тевес .

21. Шон Райт -Филлипс.

22. Гарет Бэрри.

23. Эдин Джеко .

24. Шон Гоутер.

25. Ричард Данн.