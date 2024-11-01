«Реал» начал переговоры с представителями Виртца. С «Байером» пока не общались

«Реал» провел переговоры с представителями Флориана Виртца.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

При этом переговоры между с «Байером » в настоящий момент не ведутся.

Леверкузенцы хотели бы сохранить Виртца , но предпочли бы продажу игрока «Реалу », так как ходят предотвратить его переход в «Баварию».