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«Реал» начал переговоры с представителями Виртца. С «Байером» пока не общались

«Реал» провел переговоры с представителями Флориана Виртца.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

При этом переговоры между с «Байером» в настоящий момент не ведутся.

Леверкузенцы хотели бы сохранить Виртца, но предпочли бы продажу игрока «Реалу», так как ходят предотвратить его переход в «Баварию».

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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