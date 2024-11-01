«Ман Сити» хочет скорее продлить контракт с Родри, чтобы помешать интересу топ-клубов. «Реал», «Барса» и «Бавария» интересуются обладателем «Золотого мяча» (Cadena SER)

«Манчестер Сити» готовится принять меры, чтобы не допустить уход Родри.

Как сообщает Cadena SER, манкунианцы планируют как можно скорее продлить контракт полузащитника, рассчитанный до 2027 года. Руководство понимает, что новый обладатель «Золотого мяча» вызывает интерес топ-клубов, включая «Реал », «Барселону» и «Баварию», поэтому начинает разрабатывать план, чтобы оставить его в клубе.

На данный момент ожидания весьма оптимистичны. «Горожане» убеждены, что клуб растет желаемыми темпами и считают завоевание «Золотого мяча» их игроком еще одной важной вехой в истории клуба. Подчеркивается, что они «не собираются останавливаться», пока не продлят соглашение с испанцем.