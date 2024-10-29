Александр Шаров: «Когда был холост, жил юношескую жизнь, веселился. Любил выпить после игр, в основном пиво или виски. Повзрослел, понял, что лучше пить джин»
Александр Шаров рассказал, как изменился за 10 лет игры в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«За 10 лет в КХЛ я кардинально поменялся. Как хоккеист, наверное, не сильно. Но что тогда, что сейчас я любил играть в пас. Мне очень приятно отдавать передачу на пустые ворота, нежели бросить из-под игрока.
Добавил в физике, тактике, отборе и сохранении шайбы, в других мелочах.
В плане жизни, когда я еще был холост, жил юношескую жизнь, веселился. Любил нет-нет да выпить после игр. Выпивал в основном пиво или виски. Сейчас повзрослел, понял, что лучше пить джин (смеется). Но это все история. Сейчас семья, ребенок.
Стал уже взрослым человеком. Гораздо больше ответственности не только за себя, а за семью. Абсолютно два разных человека», – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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