Александр Шаров: «Когда был холост, жил юношескую жизнь, веселился. Любил выпить после игр, в основном пиво или виски. Повзрослел, понял, что лучше пить джин»

Александр Шаров рассказал, как изменился за 10 лет игры в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«За 10 лет в КХЛ я кардинально поменялся. Как хоккеист, наверное, не сильно. Но что тогда, что сейчас я любил играть в пас. Мне очень приятно отдавать передачу на пустые ворота, нежели бросить из-под игрока.

Добавил в физике, тактике, отборе и сохранении шайбы, в других мелочах.

В плане жизни, когда я еще был холост, жил юношескую жизнь, веселился. Любил нет-нет да выпить после игр. Выпивал в основном пиво или виски. Сейчас повзрослел, понял, что лучше пить джин (смеется). Но это все история. Сейчас семья, ребенок.

Стал уже взрослым человеком. Гораздо больше ответственности не только за себя, а за семью. Абсолютно два разных человека», – сказал нападающий «Салавата Юлаева » Александр Шаров .