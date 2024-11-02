Сутормин о 2-м составе Брунея: «Нам какая разница? Мы люди подневольные – с кем скажут, с тем и играем»
Ранее появилась информация, что Бруней отправит на матч с Россией второй состав. В РФС заявили, что по договору соперник должен быть представлен первой сборной.
– Что думаете о том, что, возможно, к нам приедет вторая сборная Брунея?
– Пусть она приедет, и мы посмотрим, вторая это сборная или нет. Нам какая разница? Сборная приедет, для нас важно, чтобы команда собиралась и играла. В октябрьскую паузу не было игр, думаю, ничего хорошего (в этом) не было. Сборная должна собираться и ждать возвращения на международную арену.
– Вы были бы готовы сыграть?
– Без проблем. Мы люди подневольные – с кем скажут, с тем и играем, – сказал футболист «Ростова».
На счету Сутормина 3 матча за сборную. Он не был включен в расширенный список сборной России на матчи против Брунея и Сирии.
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