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Сутормин о 2-м составе Брунея: «Нам какая разница? Мы люди подневольные – с кем скажут, с тем и играем»

Алексей Сутормин высказался о матче против Брунея.

Ранее появилась информация, что Бруней отправит на матч с Россией второй состав. В РФС заявили, что по договору соперник должен быть представлен первой сборной.

– Что думаете о том, что, возможно, к нам приедет вторая сборная Брунея?

– Пусть она приедет, и мы посмотрим, вторая это сборная или нет. Нам какая разница? Сборная приедет, для нас важно, чтобы команда собиралась и играла. В октябрьскую паузу не было игр, думаю, ничего хорошего (в этом) не было. Сборная должна собираться и ждать возвращения на международную арену.

– Вы были бы готовы сыграть?

– Без проблем. Мы люди подневольные – с кем скажут, с тем и играем, – сказал футболист «Ростова».

На счету Сутормина 3 матча за сборную. Он не был включен в расширенный список сборной России на матчи против Брунея и Сирии.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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