Боярский о матче с Брунеем: «С чего-то надо начинать, чтобы восстановить футбольное равновесие на земном шарике. Имеет смысл играть, чтобы подтвердить состоятельность на мировой арене»
Михаил Боярский дал комментарий относительно матча России и Брунея.
Команды 15 ноября проведут товарищеский матч.
Ранее в Брунее заявили, что намерены отправить в Россию вторую команду, так как основной состав находится в отпуске.
«Дело в том, что это зависит не от футболистов, а от руководства, от того, как они хотят внедрить нашу сборную в общемировой процесс. Это важно.
Если стоит вопрос о престиже нашей команды, то, наверное, имеет смысл играть, чтобы подтвердить свою состоятельность на мировой арене.
С чего-то же надо начинать, чтобы восстановить футбольное равновесие на земном шарике», – сказал народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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