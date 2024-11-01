Боярский о матче с Брунеем: «С чего-то надо начинать, чтобы восстановить футбольное равновесие на земном шарике. Имеет смысл играть, чтобы подтвердить состоятельность на мировой арене»

Михаил Боярский дал комментарий относительно матча России и Брунея.

Команды 15 ноября проведут товарищеский матч.

Ранее в Брунее заявили , что намерены отправить в Россию вторую команду, так как основной состав находится в отпуске.

«Дело в том, что это зависит не от футболистов, а от руководства, от того, как они хотят внедрить нашу сборную в общемировой процесс. Это важно.

Если стоит вопрос о престиже нашей команды, то, наверное, имеет смысл играть, чтобы подтвердить свою состоятельность на мировой арене.

С чего-то же надо начинать, чтобы восстановить футбольное равновесие на земном шарике», – сказал народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский.