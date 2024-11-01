Силкин о втором составе Брунея: «Это все равно что с улицы ребят набрать и играть со сборной России. Мы себя унижаем»
Сергей Силкин высказался о матче сборных России и Брунея.
«Надо себя в первую очередь уважать! Не надо даже ждать этот Бруней. Если они еще не первый состав привезут, то это смеху подобно!
Это все равно что с улицы ребят набрать и сказать играть со сборной России. Мы себя этим унижаем.
Понятно, что сейчас многие страны идут на поводу не у своего разума, а ими управляют.
Потом будет много желающих с нами играть, но сейчас надо себя уважать. Нас сейчас подставляют эти федерации Пакистана, Брунея и так далее.
Какое они вообще место в рейтинге ФИФА занимают? Вообще непонятно. Еще и со вторым составом играть. Это смех!» – сказал бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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