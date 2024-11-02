Лунев о разговорах вокруг матча с Брунеем: «Такая ситуация, что нам сделать? Мне неприятно. Но хотя бы соперник есть»

Андрей Лунев высказался о матче с Брунеем.

Ранее сообщалось, что Бруней отправит на матч с Россией второй состав. В РФС заявляли, что по договору соперник должен быть представлен первой сборной.

– Чего тут сказать? Такая ситуация, что нам сделать? Мне неприятно.

– Твоя мотивация от этого меняется?

– Это игра за сборную. Ты надеваешь футболку сборной – какая у тебя должна быть мотивация?

– Соперник не тот, которого все ждут.

– Мы что можем сделать? Мы в такой ситуации, хотя бы соперник есть. Так решило руководство.

– Матч будет в Краснодаре. Тяжело будет с логистикой?

– Болельщики в Краснодаре не заслужили увидеть сборную? Из‑за того, что аэропорт закрыт, они должны быть отрезаны? Тяжело, но что поделать. Футбол для болельщиков.

– Хотел бы больше сыграть с Сирией, потому что там будет больше работы для вратаря?

– Хотел бы сыграть с Бразилией и Аргентиной, – сказал вратарь «Динамо».