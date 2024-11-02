Мостовой начнет стажировку после 5 ноября: «Пока с клубом не определился, но куда-то пойду. Скорее всего, клуб из Москвы»

Александр Мостовой планирует начать стажировку в одном из футбольных клубов.

«Пока не прошел обследование. Наверное, [пройду] в понедельник. Думаю, что после 5 ноября начну стажировку. Пока с клубом не определился, но после этой даты куда-то пойду. Мы так планируем. Клуб, скорее всего, будет из Москвы», – сказал Мостовой.

Напомним, 15 октября Мостового выписали из больницы после удаления камней из почек. Ранее «Спартак» отменил его стажировку в клубе.