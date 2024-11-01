Мостовой о матче с Брунеем: «Это даже не позор, это хуже. Как Россия может играть против такого? Абсурд. Не знал про такую сборную, кошмар»
Александр Мостовой высказался о матче сборных России и Брунея.
Команды 15 ноября проведут товарищеский матч.
Ранее в Брунее заявили, что намерены отправить в Россию вторую команду, так как основной состав находится в отпуске.
«Я не знаю, как это комментировать. Это даже не позор, это что-то хуже, наверное. Как сборная России может играть против такого? Это же абсурд.
Я вообще не знал, что такая сборная существует.
Но теперь выясняется, что у них есть несколько команд. Кошмар», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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