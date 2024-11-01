Мостовой о матче с Брунеем: «Это даже не позор, это хуже. Как Россия может играть против такого? Абсурд. Не знал про такую сборную, кошмар»

Александр Мостовой высказался о матче сборных России и Брунея.

Команды 15 ноября проведут товарищеский матч.

Ранее в Брунее заявили , что намерены отправить в Россию вторую команду, так как основной состав находится в отпуске.

«Я не знаю, как это комментировать. Это даже не позор, это что-то хуже, наверное. Как сборная России может играть против такого? Это же абсурд.

Я вообще не знал, что такая сборная существует.

Но теперь выясняется, что у них есть несколько команд. Кошмар», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.