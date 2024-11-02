Рубен Аморим: «Говорят, я перешел в «МЮ» из-за денег. Это не так. Другие клубы предлагали в 3 раза больше, но я отказал»

Рубен Аморим заявил, что перешел в «Манчестер Юнайтед» не из-за денег.

Португальский специалист, возглавляющий «Спортинг», назначен на пост главного тренера английского клуба. Он присоединится к «МЮ» 11 ноября.

«Некоторые люди говорят, что я перешел в «Манчестер Юнайтед» из-за денег. Это не так. Другие клубы были готовы заплатить в три раза больше, но я отказался... Поскольку это был тот клуб, который мне нужен: «Манчестер Юнайтед », – заявил Аморим .