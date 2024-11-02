Джейми Каррагер: «Амориму по силам соперничать с «Тоттенхэмом», «Виллой» и «Челси». «МЮ» не так уж и далек от зоны Лиги чемпионов»
Джейми Каррагер оценил перспективы «МЮ» при новом тренере Рубене Амориме.
«Амориму предстоит проделать огромную работу. «Манчестер Юнайтед» идет 14-м, но это можно быстро исправить, потому что «МЮ» не должен занимать 14-е место. У них состав, которому по силам соперничать с «Тоттенхэмом», «Астон Виллой» и «Челси». Они не так уж и далеки от зоны Лиги чемпионов.
Двигаться вперед будет трудно, а самое тяжелое – сдвинуться с мертвой точки. Сульшер финишировал [с «МЮ»] вторым, Моуринью – тоже, тен Хаг финишировал третьим, так что Амориму будет не так уж и сложно [повторить подобное]. Но это будет уже следующим шагом», – сказал экс-игрок «Ливерпуля».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
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