Рубен Аморим: «Просил «МЮ» о переходе после этого сезона, но они сказали – сейчас или никогда»
Португальский специалист, возглавлявший «Спортинг», назначен на пост главного тренера английского клуба.
«Единственная моя просьба заключалась в том, чтобы этот переход состоялся после завершения сезона, но в «Манчестер Юнайтед» сказали мне, что это невозможно – сейчас или никогда.
Понимал, что если я откажусь, то через шесть месяцев уже эту работу не получю. И знал, что через шесть месяцев я уйду из «Спортинга».
В начале сезона у меня был разговор с президентом «Спортинга», и я сказал ему, что независимо от того, что произойдет, это мой заключительный сезон в клубе.
И возникла эта ситуация с «Манчестер Юнайтед». Они заплатили больше, чем указано в пункте отступных», – сказал Рубен Аморим.
Ранее сообщалось, что манкунианцы выплатили 11 миллионов евро за специалиста. Из них 10 миллионов являются суммой отступных, еще миллион – за то, что клуб забрал тренера прямо сейчас.
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