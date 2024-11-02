Рубен Аморим: «Просил «МЮ» о переходе после этого сезона, но они сказали – сейчас или никогда»

Рубен Аморим рассказал о переговорах с «Манчестер Юнайтед».

Португальский специалист, возглавлявший «Спортинг », назначен на пост главного тренера английского клуба.

«Единственная моя просьба заключалась в том, чтобы этот переход состоялся после завершения сезона, но в «Манчестер Юнайтед» сказали мне, что это невозможно – сейчас или никогда.

Понимал, что если я откажусь, то через шесть месяцев уже эту работу не получю. И знал, что через шесть месяцев я уйду из «Спортинга».

В начале сезона у меня был разговор с президентом «Спортинга», и я сказал ему, что независимо от того, что произойдет, это мой заключительный сезон в клубе.

И возникла эта ситуация с «Манчестер Юнайтед ». Они заплатили больше, чем указано в пункте отступных», – сказал Рубен Аморим .

Ранее сообщалось , что манкунианцы выплатили 11 миллионов евро за специалиста. Из них 10 миллионов являются суммой отступных, еще миллион – за то, что клуб забрал тренера прямо сейчас.