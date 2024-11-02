Аморима встретили овациями перед последним матчем во главе «Спортинга»
Рубен Аморим удостоился аплодисментов от болельщиков «Спортинга».
Португальский клуб проводит последний матч под руководством 39-летнего тренера, который на этой неделе возглавил «МЮ». «Спортинг» обыгрывает «Эштрелу» в матче чемпионата Португалии (4:1, второй тайм).
Перед началом встречи болельщики лиссабонского клуба устроили стоячую овацию Рубену Амориму.
Специалист возглавлял «Спортинг» с 2020 года. С командой он дважды завоевал титул чемпиона Португалии, дважды побеждал в Кубке португальской лиги, а также выиграл Суперкубок Португалии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер АПЛ
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