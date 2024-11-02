Восстановление Бителло займет 4 недели. У хавбека «Динамо» контактный перелом ребра

Хавбек «Динамо» Бителло выбыл на четыре недели.

Как сообщил главный врач московской команды Александр Родионов, восстановление бразильского футболиста после травмы ребра займет до четырех недель.

«Восстановление Бителло займет до 4 недель. У него контактный перелом ребра. Получил его в матче с «Химками», когда столкнулся с Хосоновым», — сказал Родионов.