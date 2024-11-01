Кубарси о «Золотом мяче»: «Не удивлен, что Винисиус не выиграл – он был на равных с Родри. Ямаль способен выиграть приз – у него нет предела»

Пау Кубарси поделился мыслями относительно итогов «Золотого мяча».

Победу в номинации одержал полузащитник «Манчестер Сити» Родри , а вторым стал Винисиус из «Реала ».

«Попасть в топ-10 или топ-20 «Золотого мяча» – это уже хорошая награда. Для любого футболиста важно там оказаться.

Я не был удивлен, что Винисиус не выиграл. Он был на равных с Родри.

Что касается Ламина Ямаля , то теперь все видят, кто он, но я знаю его много лет и думаю, что он [в дальнейшем] способен выиграть эту награду

Я думаю, что у него нет предела, он находится на впечатляющем уровне и очень уверен в себе», – сказал защитник «Барселоны» Пау Кубарси .