Матерацци о «Золотом мяче»: «Лаутаро входит в топ-5 – ему нужно прислушаться к словам Месси. Его суждение важнее, чем мнение жюри»
Форвард «Интера» занял седьмую строчку в голосовании.
«Несомненно, Лаутаро входит в пятерку лучших. Не могу жаловаться на Родри, который выиграл Лигу чемпионов и Евро, или на Карвахаля.
Но Лаутаро также выигрывал трофеи с «Интером» и со сборной Аргентины. Он прав, когда говорит, что ожидал большего.
Думаю, что «Золотой мяч» не имеет большого значения. Реальная ценность определяется клубами, с которыми вы выигрываете трофеи. И я бы сказал, что Лаутаро находится в хорошем положении.
Он побеждал с «Интером» и Аргентиной, включая чемпионат мира и два Кубка Америки. Вот что имеет значение. Это я говорю вам как победитель чемпионата мира, который забил в финале против Франции и даже не вошел в топ-50 «Золотого мяча» в 2006 году.
Лаутаро должен прислушаться к словам Месси, потому что его суждение важнее, чем мнение членов жюри «Золотого мяча», – сказал бывший защитник «Интера» Марко Матерацци.
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