Матерацци о «Золотом мяче»: «Лаутаро входит в топ-5 – ему нужно прислушаться к словам Месси. Его суждение важнее, чем мнение жюри»

Марко Матерацци заявил, что Лаутаро Мартинес входит в топ-5 «Золотого мяча».

Форвард «Интера» занял седьмую строчку в голосовании.

«Несомненно, Лаутаро входит в пятерку лучших. Не могу жаловаться на Родри , который выиграл Лигу чемпионов и Евро, или на Карвахаля .

Но Лаутаро также выигрывал трофеи с «Интером» и со сборной Аргентины. Он прав, когда говорит, что ожидал большего.

Думаю, что «Золотой мяч » не имеет большого значения. Реальная ценность определяется клубами, с которыми вы выигрываете трофеи. И я бы сказал, что Лаутаро находится в хорошем положении.

Он побеждал с «Интером » и Аргентиной, включая чемпионат мира и два Кубка Америки. Вот что имеет значение. Это я говорю вам как победитель чемпионата мира, который забил в финале против Франции и даже не вошел в топ-50 «Золотого мяча» в 2006 году.

Лаутаро должен прислушаться к словам Месси , потому что его суждение важнее, чем мнение членов жюри «Золотого мяча», – сказал бывший защитник «Интера» Марко Матерацци.