Без Гвардиолы не было бы Бускетса – без Бускетса не было бы Родри

Вадим Лукомский – об эволюции главной позиции.

Родри выиграл «Золотой мяч»-2024. Его победа не только триумф хорошего недооцененного героя, но и мейнстримное признание роли контролирующего опорника – возможно, главной в современном футболе.

20 лет назад такие игроки почти полностью вымерли. Сейчас правят миром (и своими командами). В тексте постараемся разобраться, в чем ценность современных опорников, почему роль уходила из футбола и кто ее вернул.

Нам не обойтись без Пепа Гвардиолы. Карьера каталонца – в прямом смысле учебник по истории этой позиции.

Каким игроком был Пеп Гвардиола

Отправная точка для понимания игрового профиля Пепа – Серджи Бускетс. Очевидная аналогия, но весьма точная – после пары оговорок она попадает прямо в цель.

«Я хотел бы переродиться в такого игрока, как Бускетс. Для меня он лучший в мире», – говорил Гвардиола после финала ЛЧ-2011. Желание быть как Бускетс не делает их равными по уровню. В те же барселонские годы Пеп соглашался. Вот его ответ на вопрос про попадание в старт «Барсы», которую он тренировал: «Я бы не попал. Ребята, которые у нас играют, просто лучше». На позиции Гвардиолы играл именно Бускетс.

Бускетс помогает лучше понять их общую роль. Так функционал описывает Гвардиола: «Бускетс – лучший. Он читает абсолютно все, что происходит вокруг, он предвидит следующий шаг партнеров и соперников, он контролирует любую ситуацию. Делая все это, он почти не сдвигается из центральной зоны. Он решает проблемы не через беготню, а через интеллект. Я наслаждался возможностью работать с ним и учиться у него».

Сходства между великими опорниками «Барселоны» подмечал Йохан Кройфф:

«Марко ван Бастен был выдающимся футболистом. Очень умным во всех отношениях. Но он не особо нуждался во мне или не хотел учиться. Работа с Пепом Гвардиолой – противоположный пример.

В «Барселоне» хотели избавиться от Пепа, потому что считали его слишком техничным худышкой без способности обороняться. Говорили, что ему не хватает мощи и он не может выигрывать верховые дуэли. То есть акцентировали внимание на вещах, в которых он был плох. Я же считал, что в этом он может прибавить, а на первый план ставил то, чего люди не замечали. У Гвардиолы были фундаментальные качества для игры на топ-уровне: скорость принятия решений, техника и понимание игры.

Эти качества – сокровище, которым обладают очень немногие, а у Пепа их было в избытке. По этой причине я сейчас с интересом слежу за развитием Серджи Бускетса. Все вокруг говорят про других игроков «Барселоны». Они хороши, но мне будет интересно взглянуть на команду, когда в ней больше не будет Бускетса. Думаю, в этот момент все будут шокированы его значимостью».

Промежуточный итог: Гвардиола и Бускетс похожи по функционалу, но Серджи достиг более топового уровня внутри роли.

Чем они все-таки отличались? Если коротко, Пеп делал больше ассистов (следствие того, что чаще напрямую участвовал в обострении), но был значительно слабее в обороне (не все недостатки можно было замаскировать тактическими приемами).

И Пеп, и Бускетс были метрономами своих «Барселон», но детали отличались. Гвардиола управлял атаками в ожидании момента, когда сам сможет обострить из глубины, и чаще обращался к дальним передачам. Его финальный сезон в Ла Лиге – 10 голевых в 24 матчах. Также были кампании с 6 и 7. Бускетс никогда не делал больше 5. Его функции метронома сводились к передачам в развитие – доставка мяча на чужую треть и в чужую опорную зону.

Эти детали в первую очередь обусловлены разницей в эпохах. «Барса» времен Гвардиолы не была такой доминантной по части владения и не сталкивалась с такими радикальными автобусами. Следовательно, было больше пространства для обострений из глубины. И не было волшебного центра с Хави, Иньестой и Месси, которых нужно максимально вовлекать для командного блага.

Второй элемент – разница в наборе оборонительных качеств. Бускетс разрушал за счет интеллекта, а не за счет физических данных, но был сильнее в том числе и при обороне. В рамках стиля с прессингом и контрпрессингом у него не было слабых сторон без мяча. У Пепа были – он не так хорошо отбирал мяч, когда оказывался в хорошей позиции, а прессинг-системы были хуже, чем во времена Бускетса.

Гвардиола просто не был сильным разрушителем. Кройффу приходилось с этим мириться и маскировать минусы Пепа, где это возможно. Главная ставка была на пользу от качества его передач. Это перевешивало проблемы без мяча.

«Что я вообще умею? Я точно не быстрый, у меня нет выносливости носиться туда-сюда 90 минут. Я не очень хорош на втором этаже, я не очень силен физически. Я не умею обводить соперников и не мастер подкатов. Но, пожалуй, я могу сказать, что отдаю передачи на крайне хорошем уровне», – самокритичный вердикт Пепа-игрока.

Еще помогало желание Кройффа вовлекать в защиту всех без исключения и играть с высокой линией. Тренер так объяснял этот компромисс:

«Игра в защите – вопрос того, сколько пространства нужно защищать. Пеп Гвардиола и Роналд Куман не были хорошими оборонительными игроками, но были в сердце наших оборонительных действий. Защита – это метры, которые приходятся на каждого игрока. Если мне одному надо защищать целый сад, я худший защитник в мире. Если мне нужно защищать лишь малую зону, я – лучший».

Пеп в системе Кройффа – топовая идея, но не топ уровня Бускетса или Родри. Их союз задал очертания концепции, которая позже станет золотым стандартом.

Почему роль Пепа ушла из футбола в начале нулевых

На тот момент роль контролирующего опорника не была массовой, но Пеп был, возможно, лучшим ее представителем. При этом перестал быть нужным «Барсе» в 30 лет. Контекст был крайне интригующим.

«Я не изменился. Мои навыки не ухудшились. Футбол стал другим, – осмыслял тогда Пеп. – Он играется на более высоких скоростях и с большим упором на физику. Тактика тоже изменилась. Чтобы играть перед четверкой защитников, теперь нужно отбирать мячи, стелиться в подкатах – как Патрик Виейра или Эдгар Давидс. Если ты способен пасовать, это бонус, но не более. Четкий акцент делается на оборонительной работе».

«Думаю, игроки моего типажа вымирают, потому что игра становится более тактической и физической. Остается меньше времени на мышление», – в другом интервью Пеп высказался еще жестче.

«Я стал игроком основы в «Барселоне» в 20 лет, потому что тренером был Кройфф, который играл в определенном стиле и верил в меня. Футбол был другим. Если бы я был 20-летним полузащитником в сегодняшней «Барсе», я бы даже не стал профи. В современном футболе я бы играл где-то в третьем дивизионе», – откровенный вердикт Гвардиолы из 2004-го.

Те времена – эпоха переходных эпизодов. Команды безупречно организованы без мяча – компактны, но не прессингуют высоко. Выжидают и ловят оппонентов на контратаках. Полузащитники в этих системах должны быть физически мощными. При обороне бегать и отбирать, а сразу после потери участвовать в атаке.

После ухода Пепа «Барса» даже не заменила его на кого-то конкретного – эта роль просто ушла из команды. Сам Гвардиола не нашел себе топовую команду – и приземлился в «Брешии» Карло Маццоне. Таким было место исключения из правил.

Гвардиола занял позицию юного Андреа Пирло, которого Маццоне обучал роли через примеры игры Пепа за «Барсу». Позже итальянский маэстро подтвердил, что Пеп был его главным ориентиром: «Пеп Гвардиола – эталон нашей позиции. Идеальная ролевая модель. Видение поля, спокойствие и умение играть в пас – ключевые элементы его роли».

Гвардиола-игрок тоже восторженно говорил о Пирло, но упоминал его в своем любимом контексте – в качестве исключения на фоне кризиса роли: «Двадцать лет назад многие клубы ценили ребят с моими характеристиками. Сегодня я вижу только «Милан» с Андреа Пирло. Они могут себе позволить такого игрока, потому что играют в футбол, который отличается от всех остальных. Они не задают тренд. Они исключение, которое подтверждает правило».

Пирло перестал быть исключением, только когда Гвардиола вернулся в тренерском образе и переосмыслил позицию.

Как Пеп возродил роль через Бускетса

История знакомства Пепа с Бускетсом по-своему прекрасна. Прямая речь Гвардиолы:

«Тренируя «Барселону Б», я осознавал, что нам чего-то не хватает в центре поля. Нам нужен был игрок, который понимает мое мышление. Однажды мы с Тито Вилановой смотрели тренировку третьей команды. Внезапно Тито сказал мне: «Посмотри, какой убогий защитник».

Он был медленным как черепаха и слабым в борьбе. Да, плохой защитник, но я начал за ним следить и заметил, как он выходит из-под давления. Я никогда не видел ничего подобного. Я попросил узнать имя защитника. Мне сказали, что его зовут Серджи. Тито отшутился, что у нас и так плохая команда, и еще один слабый защитник не нужен, но я настоял на повышении Бускетса – и изменил его позицию.

Зачем мне требовать от него физическую мощь? Я хотел лишь, чтобы он выводил мяч в атаку правильным образом. С приходом Бускетса команда начала прибавлять. Он был единственным, кто понимал язык, на котором я говорил, и переносил его на поле».

Позже Гвардиола оказался в первой команде, где позиция была закреплена за Яя Туре – вполне в духе времени. Скоро его место занял Серджи – за счет понимания роли, которую забыл современный футбол. А человек, который ее идеально понимал, сразу распознал в Бускетсе гения.

«В техническом плане он превосходит Туре и Кейта. В плане выбора позиции он играет как ветеран. С мячом и без мяча. Каждый его контакт с мячом про то, чтобы заставить трудное казаться простым – всегда одно-два касания. Без мяча его игра – пособие, как всегда быть в правильном месте и перехватывать, почти не бегая. Все это, несмотря на молодость и отсутствия опыта. Прямо как в свое время его нынешний тренер», – писал в колонке после дебюта Серджи Йохан Кройфф.

В сентябре 2008-го против «Расинга» началась великая карьера. Бускетс стал эталоном. Его влияние на современный футбол невозможно переоценить. «Барселона» породила подражателей, а тренд на осмысленность владения, сокращение доли дальних передач и повышение точности пасов существует уже больше 15 лет. Некоторые даже излишне увлекаются, что идет во вред, но это тоже форма признания. Играть в этот футбол без разыгрывающего опорника просто невозможно.

Так мы пришли в эпоху, где полузащитников прессингуют чаще всех (эти данные не всегда есть в открытом доступе – в таблице ниже сведения по АПЛ-2022/23, но пропорции понятны и все еще актуальны). Умение опорника лично разбивать давление и читать игру так, чтобы помогать партнерам по центру – ценнейший дар.

Это именно то качество, которое зацепило Пепа при просмотре Бускетса. Умение обманывать давление соперника не только дает сохранение мяча в эпизоде, но по цепочке генерирует команде преимущества в зонах выше. Сейчас прессингуют почти все, поэтому навык стал ключевым. По этой же причине чистые навыки отбора стали менее значимыми – теперь команды обороняются за счет синхронности действий в прессинге (или в автобусе).

У Хуана Романа Рикельме есть увлекательная и вполне обоснованная теория про сдвиг позиции десятки в опорную зону (детально описывали ее тут ). Ключевые слова:

«Появление Серджи Бускетса изменило концепцию игры в футбол. Он был уникален. Единственный опорник, который на самом деле был десяткой и всегда все делал правильно. Бускетс запутал футбольный мир.

После появления Бускетса мы пришли к осознанию, что опорник должен обладать выдающимся пасом. Если команда плохо играет в футбол, то, как правило, главная причина в том, что опорник плохо пасует. Мы успели позабыть, что раньше игроком, который заставлял всю команду играть хорошо или плохо, был «десятый номер». Сейчас, если у команды не получается строить игру, виноват разыгрывающий опорник».

Эти тенденции находят отражение и в повышении объективной ценности представителей позиции. За опорников стали больше платить. 10 лет назад в списке 40 самых дорогих переходов в истории вообще не было опорников. Теперь сразу троих можно найти в первой десятке.

Родри взял лучше у Пепа и Бускетса. Он – пик эволюции позиции опорника

«Когда у меня появился шанс перейти в «Сити», я поговорил с Бускетсом. Он сказал мне: «Пеп? Он сделает тебя лучше. Но он всегда будет тебя толкать развиваться дальше – и никогда, никогда, никогда не остановится». Серджи играл в аналогичной роли у Пепа. Он многого достиг. Его слова добавили мне уверенности – и он оказался полностью прав», – писал Родри колонке для The Players’ Tribune.

Пеп быстро распознал в Родри родственную душу: «Часто игроки в жизни и на поле похожи. Их характер переносится на поле. Родри даже выглядит как полузащитник. Он потрясающий. Никаких тату или сережек. А его прическа! У него прическа опорного полузащитника. Именно так должен выглядеть опорный полузащитник».

«Я понимаю, что имел в виду Пеп, – объяснял позже Родри в интервью The Guardian. – Опорный полузащитник в большей степени, чем остальные, должен поддерживать порядок, играть с холодной головой. Для этого нужно быть самым «нормальным». Ты невольно выбираешь между тем, что лучше для команды, и демонстрацией собственных навыков. Форварды всегда в центре внимания, что понятно, ведь забивать – самое трудное в футболе, но за этим стоит много закулисной работы. Нужны игроки, которые понимают это. Все, что идет на пользу команде, я воспринимаю как пользу для себя. И действительно за пределами поля я такой же».

Между игроком и тренером образовалась особая симпатия. Родри превратился в личный проект каталонца – особенно важный из-за прямой связи Гвардиолы с ролью.

Родри формировался у Пепа в разгар эпохи, которую перезапустил Бускетс. При первом знакомстве он не был настолько же зрелым и готовым к позиционному футболу, как когда-то Серджи, а дебютный сезон в «Сити» получился откровенно проблемным. Но постепенно Гвардиола вылепил из испанца версию 2.0. В пиковом Родри сочетается лучшее от Бускетса (контроль, чтение, прессинг) и Пепа (большая пропорция обострений и прямой вклад в атаку).

Результат: Гвардиола вылепил монстра – по своему образу и подобию Бускетса. Подробнее детали трансформации и мощь Родри мы раскрывали тут и тут .

Пеп вернул позицию в современный футбол. Бускетс сделал ее культовой. Родри взял лучшее у обоих – и сотворил почти невозможное. В феврале 2024-го Пеп не верил, что индивидуальный триумф опорника в принципе реален. Так каталонец отбивал вопросы про «Золотой мяч» Родри:

«Опорные полузащитники не получает признания, которое есть у форвардов – и это хорошо. Если опорный полузащитник получает слишком много признания, это плохо. Он должен играть на команду. Такова его роль. А хайлайты пусть остаются ребятам, которые играют выше, забивают и ассистируют».

«Золотой мяч» Родри – точно полезный символический шаг в признании важности роли и, возможно, мощный импульс для ее дальнейшего развития. Родри рассуждал об этом контексте награды в конце марта:

«Я хотел бы, чтобы опорный полузащитник вроде меня мог выиграть «Золотой мяч». У такой победы было бы большое значение. Молодые ребята по всему миру захотели бы играть в этой роли, осознавали бы, что можно получить признание за нечто, отличное от голов и ярких действий. Такая перемена была бы интересной для футбола».

Похоже, мы переходим в цифровую эпоху тактики. Тренер сборной Испании Луис де Ла Фуэнте как раз метко обозвал Родри идеальным компьютером: «В лице Родри у нас идеальный компьютер, который администрирует все процессы, эмоции и нюансы матча, а потом выдает волшебное решение. Он помогает всем».

Возможно, точнее называть игроков этого типажа процессорами, но суть сохраняется – это новая стадия развития вычислительных технологий. Оцените, насколько хорошо сюда вписывается описание роли от эталонных исполнителей.

«Работа, которую игрок проделывает в этой роли, редко удостаивается внимания, хотя требует интеллекта и умения читать эпизоды. Я весь матч провожу вычисления. Сопоставляю, сколько игроков в правой части поля, сколько в центре, кто может поддержать атаку из глубины, если нападающий откроется во фланг. Ключ ко всему этому – понимание логики нашего футбола. Но также нужно умение постоянно оценивать ситуацию», – Бускетс.

«Я всегда видел роль опорного полузащитника важной с точки зрения лидерства, воплощения тренерской концепции и организации тактики. Вингеру или крайнему защитнику сложно организовывать остальных. У них нет цельной картины и правильного ракурса. Я наслаждаюсь своей ролью. И эта роль обязательна, если вы хотите, чтобы команда функционировала как единое целое», – Родри.

Раньше ценились тренеры, которые могут быстро и эффективно осуществить простые операции на тактических калькуляторах. Теперь тактика похожа на программирование – тренер пишет код, который может включать более трудные замыслы, а проводник на поле помогает их реализовать. Возможно, признание Родри – шаг к аналогу следующей стадии, которая будет напоминать ИИ, где самый важный игрок будет равен тренеру – будет не только проводником идеи, а источником новых решений в ответ на формулирование правильного запроса.

По крайней мере это больше не кажется фантастикой. Функционал, средний уровень, относительная ценность опорников растет впечатляющими темпами – в ответ они не просто все еще справляются с усложнением, но и открывают новые грани. С другой стороны, не все процессы в футболе линейны. Возможно, мы наблюдаем пик тренда – лучший в истории сезон опорного полузащитника (на самом деле даже два подряд). В любом случае этот грандиозный путь следовало зафиксировать: без Гвардиолы не было бы Бускетса – без Бускетса не было бы Родри.

«Золотой мяч» Родри – феноменален

Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill /Allsport, Michael Regan, David Ramos, Jasper Juinen, Stu Forster/Allsport, Grazia Neri/Allsport, Shaun Botterill; Gao Jing/XinHua, imago sportfotodienst/Global Look Press