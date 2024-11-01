Буонанотте о сравнениях с Месси: «Он все еще лучший игрок в мире в свои 37 – было бы неуважением сравнивать. Он был моим кумиром в детстве, абсолютным героем»
Факундо Буонанотте высказался о сравнениях с Лионелем Месси.
«Нет, это невозможно. Он был моим кумиром в детстве, абсолютным героем. Мне всего 19, и на тот момент он уже провел много класико за «Барселону» против «Реала».
Здорово, что Тевес сказал об этом. Возможно, он по большей части имел в виду мою скорость и офсайдные ускорения. Это стало вирусным и было повсюду, но было бы неуважением к Месси проводить прямое сравнение.
В свои 37 лет он все еще лучший игрок в мире. Он будет выступать таким образом еще долго», – сказал полузащитник «Лестера» и сборной Аргентины.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
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