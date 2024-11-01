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Месси о плей-офф МЛС с «Атлантой» Миранчука: «Интер» должен воспользоваться преимуществом. Мы совершали много глупых ошибок, это может дорого обойтись и привести к вылету»

Лионель Месси заявил, что «Интер Майми» не должен допустить ошибок в Кубке МЛС.

Команде необходимо одолеть «Атланту Юнайтед» Алексея Миранчука в серии из трех матчей. Первая игра закончилась победой «Интера» со счетом 2:1.

«В течение года мы совершили много ошибок, многих из которых можно было бы избежать. Многие наши ошибки были глупыми, если не сказать больше.

Этого не может произойти во время плей-офф, потому что ошибка может дорого обойтись и привести к вылету. Мы должны быть сильнее, чем когда-либо, и воспользоваться преимуществом, которое у нас есть», – сказал Фабрицио Романо нападающий «Интер Майами».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
logoАлексей Миранчук
logoИнтер Майами
logoАтланта Юнайтед
Фабрицио Романо
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