Месси о плей-офф МЛС с «Атлантой» Миранчука: «Интер» должен воспользоваться преимуществом. Мы совершали много глупых ошибок, это может дорого обойтись и привести к вылету»
Лионель Месси заявил, что «Интер Майми» не должен допустить ошибок в Кубке МЛС.
Команде необходимо одолеть «Атланту Юнайтед» Алексея Миранчука в серии из трех матчей. Первая игра закончилась победой «Интера» со счетом 2:1.
«В течение года мы совершили много ошибок, многих из которых можно было бы избежать. Многие наши ошибки были глупыми, если не сказать больше.
Этого не может произойти во время плей-офф, потому что ошибка может дорого обойтись и привести к вылету. Мы должны быть сильнее, чем когда-либо, и воспользоваться преимуществом, которое у нас есть», – сказал Фабрицио Романо нападающий «Интер Майами».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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