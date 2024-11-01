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  • Кубарси о совмещении школы с футболом: «Утром тренируюсь, днем занятия. Если есть ЛЧ, приходится просить конспекты. Хотел бы изучать маркетинг или деловое администрирование»
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Кубарси о совмещении школы с футболом: «Утром тренируюсь, днем занятия. Если есть ЛЧ, приходится просить конспекты. Хотел бы изучать маркетинг или деловое администрирование»

Пау Кубарси рассказал, как совмещает учебу в школе с футболом.

17-летний защитник сейчас учится на втором году бачилерато, так в Испании называют последний год школы (российский аналог – 11-й класс школы).

«Я тренируюсь утром и в три часа дня иду на занятия. Учителя приезжают в Ла Масию, и я учусь до восьми вечера. Если есть Лига чемпионов, мне приходится просить конспекты или наверстывать упущенное на следующий день.

Иногда учиться сложно, но я бы хотел изучать маркетинг или деловое администрирование. Но сначала мне нужно закончить школу, а там посмотрим», – сказал Кубарси.

Опубликовано: Sports
Источник: As
logoБарселона
logoЛа Лига
logoПау Кубарси
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